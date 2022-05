Atletas apucaranenses se destacam na Prova Vinteoitinha

Da Redação

Neste sábado (21), os apucaranenses Arthur Sessel Francisco, Yohan Gabriel Brandino Oliveira, Cauan Carlos Lucchesi da Silva e Maria Luiza Reis Carilho foram campeões, durante a disputa da 21ª edição da Prova Pedestre Vinteoitinha, que reuniu 548 competidores pelas ruas de Apucarana.

Maria Luiza, que foi revelada pelo saudoso professor Silvio Capelari, obteve a primeira colocação na categoria sub-7 feminino e Arthur, da equipe Pé Vermelho, ficou em primeiro lugar na categoria sub-7 masculino. O percurso da categoria foi de 500 metros.



Nas categorias sub-13 e sub-15 masculino os vencedores foram os corredores Yohan Gabriel e Cauan Carlos, respectivamente. A dupla defende a equipe da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana. A categoria sub-13 teve o percurso de 1.000 metros e a sub-15 de 1.500 metros.

Mais atletas da “Cidade Alta” e que representam a Secretaria Municipal de Esportes conseguiram subir no pódio na classificação geral da Vinteotinha.

Pela categoria sub-11 feminina, Bianca Santos foi à segunda colocada. As atletas Andrelize Vitória Pereira da Cruz e Gabrielly Eduarda dos Santos de Souza também ficaram em segundo lugar nas categorias sub-13 e sub-15, respectivamente.

Pela categoria sub-15 masculino, Guilherme Paschoal foi o segundo colocado. Na mesma categoria, Pedro Henrich Machado de Oliveira, que já foi campeão da Vinteotinha, obteve a quarta posição, seguido por Samuel da Silva Biz.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes, mostrou satisfação com o resultados dos apucaranenses. “As nossas crianças e adolescentes conseguiram vitórias e subiram no pódio, mostrando que o atletismo de Apucarana está forte e sempre revelando novos talentos no esporte, com apoio total do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Grillo.

Os campeões nas outras categorias foram: sub-9 masculino, André Francisco (Equipe Tucanos); sub-9 feminino, Giovana Cáceres (Maringá); sub-11 masculino, Pedro Castro (Mandaguari); sub-11 feminino, Elisa Oliveira; sub-13 feminino, Taisa Silva (Cornélio Procópio); sub-15 feminino, Letícia Lopes (Cornélio Procópio); sub-17 masculino, Leonardo Pires dos Santos (Mandaguari); e sub-17 feminino, Sabrina Pena (Mandaguari).





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.