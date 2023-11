Atletas apucaranenses se destacam na Maratona de Curitiba

Os experientes atletas Luis Cláudio de Freitas, Geison Novais de Souza e Vanderlei dos Santos, que defendem a Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, foram destaques nesse domingo (19/11), durante a realização da Maratona Internacional de Curitiba. A competição, que recebeu corredores de todos os estados brasileiros e mais 10 países, teve também as provas de 21 km, 10 km e 5 km.

O atleta Luís Cláudio conquistou a quarta posição na classificação geral da prova de 5 km, com o tempo de 16’54”. O vencedor foi Clemerson Neis, de Engenheiro Beltrão (16’21”), seguido por Maycon Rosa e Cleryton Chagas.

Geison e Vanderlei participaram da meia maratona (21 km). O primeiro atleta obteve a nona colocação na classificação geral, com o tempo de 1h15min.10, enquanto Vanderlei foi o 51º colocado e ficou em sexto lugar na categoria. O vencedor da meia maratona foi Caio Felipe Lima.

Segundo Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana, o trio é treinado pela professora Luciane Yoshico e conta com o incentivo do prefeito Junior da Femac. “Os três atletas já estão se preparando para a Prova Pedestre 28 de Janeiro do próximo ano e chegarão forte na competição. Destaque para o Luis e o Geison que nas últimas edições da tradicional corrida ficaram entre os melhores atletas do município em suas categorias”, destaca Tom Barros.

