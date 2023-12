Atletas apucaranenses se destacam na Corrida de Rua em Japurá

Os atletas Luis Cláudio de Freitas e Simone Aparecida Claro, da equipe da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, conseguiram bons resultados nesse domingo (17/12), durante a disputa da 3ª Corrida de Rua de Japurá, prova de 12 quilômetros que reuniu competidores de todo o Estado.

Luís Cláudio terminou a competição em sétimo lugar na classificação geral e obteve a primeira colocação na categoria com o tempo de 42’09”. Simone Claro ficou na 25ª posição na classificação geral e foi a terceira colocada na categoria.

Também da Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana competiram os atletas Vanderlei dos Santos e Tiago Chagas. Os quatro corredores são treinados pela professora Luciane Yoshico e estão se preparando para a corrida de 10 quilômetros da 61ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro, que acontecerá no dia 27 do mês que vem.

No último dia 10, Luís Cláudio também participou da 19ª edição da Prova Pedestre Cidade de Londrina, competindo na corrida de 10 quilômetros. Ele obteve a quinta posição na classificação geral com o tempo de 33’04” e foi o primeiro colocado na categoria.

“Os atletas da Secretaria de Esportes ao longo do ano se destacaram em várias provas pedestres realizadas no Estado e estão de parabéns pelos resultados obtidos, com os competidores contando com o incentivo do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

