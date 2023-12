Atletas africanos confirmam presença na Prova 28 de Janeiro

Quatro atletas africanos confirmaram neste final de semana as suas inscrições na corrida de 10 quilômetros da 61ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro, competição que fará parte das comemorações dos 80 anos de emancipação política de Apucarana. A corrida, a mais tradicional do pedestrianismo paranaense, será realizada no dia 27 de janeiro.

Segundo o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana, se inscreveram na categoria masculina os atletas Moses Kibet (Uganda), Josephat Joshua Gisemo (Tanzânia) e Vestus Cheboi Chemjor (Quênia), enquanto na categoria feminina garantiu participação a queniana Faridad Jepchirchir Chelanga. “Todos eles têm bons resultados competindo recentemente no Brasil e no exterior, sendo agenciados pelo ex-atleta Moacir Marconi, o Coquinho. Mais uma vez os atletas africanos serão atrações na nossa tradicional corrida”, destaca Tom Barros.

“A confirmação dos atletas africanos mostra a grandiosidade e a credibilidade da Prova Pedestre 28 de Janeiro. As inscrições foram abertas na última sexta-feira e em apenas quatro dias já temos quase mil inscritos. Além dos atletas do exterior, teremos a presença de corredores de todo o país. Com certeza a competição do ano que vem será uma grande festa”, frisa o prefeito Junior da Femac.

Destaque para o ugandês Moses Kibet que volta a participar da competição apucaranense, pois nesse ano ele foi o vencedor da corrida de 5 quilômetros da Prova 28 de Janeiro. Também em 2023 foi campeão da meia maratona de Guarulhos e do Rio de Janeiro, ficando em segundo lugar na meia maratona da Asics-RJ. Já no ano passado obteve a quinta colocação na Corrida Internacional de São Silvestre em São Paulo e foi o vencedor da Volta da Pampulha em Belo Horizonte-MG.

O tanzaniano Josephat Gisemo na atual temporada foi campeão da meia maratona de Nagai no Japão e da meia maratona de Zanzibar na Tanzânia. O queninano Vestus Chemjor em 2023 foi primeiro colocado nas maratonas de São Paulo e Porto Alegre e da Corrida Rústica Tiradentes em Maringá.

Já Faridad Chelanga, do Quênia, obteve a primeira posição na maratona internacional de Curitiba e terminou a meia maratona de Laos na China em oitavo lugar. Ambas as competições aconteceram na atual temporada.

As inscrições da 61ª Prova Pedestre 28 de Janeiro, que foram abertas na última sexta-feira (15/12), podem ser feitas no site da Prefeitura de Apucarana: www.apucarana.pr.gov.br/corrida28. Até o dia 2 de janeiro a inscrição vai custar R$ 50,00. Já de 3 até 12 de janeiro o valor será de 60,00. Pessoas com 60 anos ou mais não pagam inscrição.

Na prova de 10 quilômetros da “28” nesse ano o vencedor foi o ugandês Maxwell Cortek Rotich. A atleta Vivian Jeftnui Kiplagati, do Quênia, obteve a primeira posição na corrida feminina.

Mais informações da Prova Pedestre 28 de Janeiro podem ser obtidas pelo telefone (43) 3422-5184, em horário comercial.

