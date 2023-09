Atleta que representa Apucarana vai disputar Mundial de Meia Maratona

O atleta Edson Aparecido Emídio, da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana e do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec), participará do Campeonato Mundial Militar de Meia Maratona em Lucerna na Suíça. O anúncio da convocação do atleta, que representará a Seleção Brasileira, foi feito na semana passada com o Mundial ocorrendo de 27 a 30 de outubro.

Edson, que tem 24 anos e é treinado pelo professor Dario Guimarães, foi destaque recentemente na “Asics Golden Run” no Rio de Janeiro, na Meia Maratona de Florianópolis e na Meia Maratona de Niterói.

Na primeira competição, com percurso de 10 quilômetros, ele fez o tempo de 30’42”, obtendo a segunda colocação. Na meia maratona em Santa Catarina ficou em terceiro lugar com o tempo de 1h06m56. O resultado alcançado em Florianópolis o qualificou para disputar o Mundial. Já no último domingo, Edson foi segundo colocado em Niterói, com o tempo de 1h08m10.

“O Edson passa por uma grande fase na carreira, tem conquistado bons resultados, principalmente nas competições de meia maratona e para a nossa alegria representará Apucarana correndo na Suíça, com o incentivo e a torcida do prefeito Junior da Femac”, frisa o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

No próximo domingo, às 7 horas, em Brasília, como preparação para a competição internacional, ele participará da prova de 10 quilômetros do evento denominado “Emirados Árabes Cop28 Run”.

Ao longo da temporada, Edson também conseguiu outros bons resultados. O atleta ficou em segundo lugar na Meia Maratona de Santos, foi terceiro na Prova Pedestre XV de Fevereiro em Cornélio Procópio e obteve a quinta posição na Prova 28 de Janeiro em Apucarana. As duas últimas corridas com percurso de 10 quilômetros.

