Atleta paralímpico "Cowboy de Aço" visita Apucarana

O atleta sul-mato-grossense Fernando Rufino, de 36 anos, conhecido como “Cowboy de Aço” foi visto em Apucarana neste domingo (23). Rufino apareceu de surpresa na casa do amigo e também atleta Giovane Vieira de Paula, de 23 anos, o 'Pantera Negra’.

Fernando conquistou a primeira medalha de ouro da história da canoagem brasileira em uma edição da Paralimpíada nos Jogos Paralímpicos de Tóquio (Japão) de 2021. O Cowboy também é campeão Mundial de Paracanoagem nos 200 metros da classe VL2 (canoa para atletas com deficiência física), no Lago Bagsværd, ao Norte de Copenhague, capital da Dinamarca. Fernando Rufino sofre com uma lesão medular.

Giovane Vieira de Paula, de 23 anos, é medalha de prata na paracanoagem na prova de 200m, categoria VL3, nos Jogos Paralímpicos de Tóquio (Japão) 2021. Em seus stories, Giovani publicou momentos de descontração com o amigo que veio visitar ele em Apucarana. Veja o vídeo:

Conheça a história de Fernando Rufino



O atleta é conhecido pelo apelido de Cowboy de Aço, aos 21 anos, Rufino caiu de um touro, teve sua cabeça pisoteada e quebrou o maxilar. Mais tarde, sofreu acidente de moto e foi atingido por um raio que caiu na casa de seus pais.

Mas foi um acidente quando viajava de ônibus que mudou sua vida. O atleta, escorregou para fora do ônibus que estava com a porta aberta e foi atropelado pelo veículo, que provocou uma lesão de medula.