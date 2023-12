Atleta olímpica garante participação na Prova Pedestre 28 de Janeiro

Com muita experiência internacional, a atleta paranaense Tatiane Raquel da Silva, do Esporte Clube Pinheiros-SP, confirmou nessa sexta-feira (22/12), a sua participação na corrida de 10 quilômetros na 61ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro, em Apucarana, que acontecerá no dia 27 do mês que vem. Ela, que tem 33 anos de idade, está pré-classificada para disputar a prova de 3.000m com obstáculos nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

Com várias conquistas no esporte, Tatiane também disputou as Olimpíadas de Tóquio em 2021. Nessa disputa a atleta não conseguiu se classificar para a final da modalidade, mesmo assim, ela quebrou o recorde brasileiro nos 3.000m com obstáculos, com o tempo de 9m36s43.

“A Tatiane é mais um nome de destaque que garantiu presença na próxima Prova Pedestre 28 de Janeiro. Ela voltará a disputar a tradicional corrida, pois competiu em Apucarana nas temporadas de 2018 e 2023. Na prova de 2018 ficou em segundo lugar e em 2023 obteve a quarta colocação. Com certeza é uma das favoritas para a disputa da 61ª edição da prova, que tem o total apoio do prefeito Junior da Femac”, frisa o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

Agenciada pelo apucaranense Wilson Mariano Júnior, Tatiane no ano passado quebrou o recorde sul-americano dos 3.000m com obstáculos com o tempo de 9m24s38. Na atual temporada, no Grand Prix de Atletismo de Budapeste na Hungria, venceu a prova de 3.000m com obstáculos, com o tempo de 9m24s75 e no Campeonato Sul-Americano em São Paulo pela mesma prova foi campeã com o tempo de 9m55s73. Já nos Jogos Pan-Americanos de Santiago no Chile faturou a medalha de bronze.

As inscrições da Prova 28 de Janeiro continuam abertas e podem ser feitas no site da Prefeitura de Apucarana: www.apucarana.pr.gov.br/corrida28. Até o dia 2 de janeiro a inscrição custará R$ 50,00. Já de 3 até 12 de janeiro o valor será de 60,00. Pessoas com 60 anos ou mais não pagam inscrição.

