Atleta deixa o Apucarana Futsal e assina contrato com time do Japão

O ala Luan Henrique de Azevedo Parro, 27 anos, assinou um contrato com uma equipe que atua na primeira divisão do campeonato nacional do Japão. O atleta deixa o Apucarana Futsal, time que defendeu por três temporadas da Série Prata do Campeonato Paranaense.

Por questões contratuais, o jogador apucaranense ainda não pôde revelar qual time assinou contrato, mas fará neste próximo sábado (10) a partida despedida pelo Apucarana Futsal, no Ginásio Lagoão, onde vai enfrentar o São José Futsal pela 12ª rodada da competição estadual. Ele deve partir ao país asiático no final de junho.

"Estou muito ansioso, desde criança meu sonho era jogar para fora do país e acho que aconteceu no melhor momento da minha vida, depois de passar por vários clubes no Paraná, uma volta para minha casa, que foi muito especial, onde consegui conquistar muitas coisas boas", celebrou o jogador.

Jogando pelos Dragões do Norte desde 2021, o atleta já atuou em Campo Mourão, em 2013 e 2014, no Ciagyn Maringá, também em 2014, no Coritiba Futsal, em 2015, e no São José dos Pinhais, entre 2016 e 2020.

Confiante, Luan diz que vai ao Japão para deixar sua marca. "Agora é pensar na carreira, progredir e, assim como sempre fiz nos clubes que passei, marcar meu nome, deixar minha marca e levar o nome de Apucarana para o outro lado do mundo. Só tenho a agradecer a Deus, minha namorada, família, amigos que estiveram comigo até então, e ao clube do Apucarana, que amo de coração", finalizou o atleta.

