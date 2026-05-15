Atleta de taekwondo de Apucarana morrre aos 21 anos após luta contra o câncer

O atleta de taekwondo João Vitor Cândido de Moura, de Apucarana (PR), morreu nesta sexta-feira (15) aos 21 anos. A informação foi confirmada nas redes sociais pela equipe Andrade Taekwondo/Madureira, onde o jovem treinava. João Vitor estava internado no Hospital do Coração, em Londrina, após ser diagnosticado com Linfoma de Burkitt estágio 4, uma neoplasia agressiva.

-LEIA MAIS: Moto e carro se envolvem em acidente próximo à Praça das Abelhas em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Inicialmente, os diagnósticos do jovem apontavam suspeitas de meningite e síndrome de Guillain-Barré. No entanto, exames mais aprofundados confirmaram o câncer. A família chegou a organizar uma vaquinha para custear o tratamento do jovem.

Mentorado pelo professor Eduardo Andrade, o atleta representou Apucarana em diversos torneios estaduais e nacionais. Sua última conquista expressiva ocorreu em outubro de 2025, quando faturou a medalha de prata no torneio Paraná Combate.

A morte gerou comoção nas redes sociais. "É com profundo pesar que a Equipe Madureira manifesta seus sentimentos pelo falecimento de João Vitor Cândido Moura, atleta de Taekwondo do Prof. Jamal/ Madureira/ Apucarana, ocorrido neste dia 15/05/2026 aos 21 anos, em decorrência de complicações pelo câncer. João Vitor lutou bravamente no tatame e na vida, deixando exemplo de força e coragem a todos que o conheceram. Que Deus conforte o coração de seus familiares, amigos e companheiros de equipe neste momento de dor", postou a equipe nas redes sociais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Andrade Taekwondo também publicou nota. "É com profundo pesar que nos despedimos de um grande guerreiro. Mais do que um atleta, perdemos um companheiro de jornada que sempre honrou os princípios do Taekwondo com dedicação e coragem. Seu legado e sua energia permanecerão vivos em cada chute e em cada treino. Descanse em paz. Nossos sentimentos aos familiares e amigos".

O jovem será sepultado no Parque das Alamandas, na Gleba Palhano, em Londrina, nesta sexta-feira (15), às 16h30.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE











