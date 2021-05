Atleta de Apucarana vence prova em Praia Grande

Continua após publicidade

O atleta Edson Aparecido Emídio de 22 anos, da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, foi destaque neste domingo (16-05) no 5º Torneio da Federação Paulista de Atletismo, realizado em Praia Grande-SP.

Ele foi campeão da série na prova de 5.000 metros e com isso se classificou para o Troféu Brasil de Atletismo, que vai ocorrer de 10 a 13 de junho em São Paulo.

Edson fez o tempo de 15’11”86, seguido pelos atletas Matheus da Silva (São José dos Pinhais), Jamesson José da Silva (Taubaté), Tiago Dantas dos Santos Silva (Nova Iguaçu-RJ) e Michael de Paula Passos (São Paulo). A série teve a participação de 17 atletas.

Com o resultado alcançado no final de semana, o jovem atleta de Apucarana assumiu a terceira colocação no ranking brasileiro na categoria sub-23. “O resultado em Praia Grande foi a minha melhor marca na prova de 5.000 metros. O objetivo agora é melhorar o meu tempo e chegar bem preparado para o Troféu Brasil”, disse Edson, que realiza os seus treinamentos no Centro de Capacitação Física do Exército no Rio de Janeiro.

O Troféu Brasil, que reúne os principais competidores do país, será realizado na pista de Atletismo do Centro Olímpico de Treinamento em São Paulo.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes, disse que Edson voltou a se destacar e mais uma vez trouxe um bom resultado para Apucarana. “O Edson fez uma boa marca em Praia Grande, o seu recorde pessoal na prova, e não tenho dúvida que fará um bom papel no Troféu Brasil. Ele vai continuar treinando no Rio de Janeiro em busca de baixar o seu tempo e claro tem potencial para isso”, destaca Grillo.

Além do Troféu Brasil, Edson também já se preparara para a fase final dos Jogos Abertos do Paraná (JAP`s), que deve acontecer no segundo semestre deste ano em Cascavel. No Oeste do Estado, o apucaranense deve competir nas provas de 1.500m, 5.000m e 10.000m.

