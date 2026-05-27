VITÓRIA

Atleta de Apucarana vence luta disputada no Forja MMA em Londrina

Elton Yamaguti, de 32 anos, disputou pela categoria MMA profissional - peso pena até 66 kg

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.05.2026, 09:07:26
Autor Elton Yamaguti, de 32 anos, ganhou luta no Forja MMA - Foto: Reprodução

O apucaranense Elton Yamaguti, de 32 anos, representou a equipe BGT Jiu Jítsu Army e o Clube da Luta de Apucarana e se destacou ao vencer sua luta durante o evento Forja MMA, realizado em Londrina, na noite do último sábado (23). O atleta disputou pela categoria MMA profissional - peso pena até 66 kg.

O adversário de Elton foi o Dionatan de Lara, 23 anos, da equipe Legion Fight, de Francisco Beltrão, que vinha de vitória na etapa anterior. "Eu sabia do potencial dele, treinei bastante e fui bem preparado para dar o meu melhor", disse o apucaranense, também destacando o apoio do professor Julio Bigato e os companheiros de equipe.


Ainda segundo o lutador, o confronto foi bem disputado. "No primeiro round, logo no começo, recebi um soco que inchou meu olho e fiquei sem enxergar direito de um lado. Eu fui na raça, indo para cima e, na oportunidade que conseguiu, derrubei e fiquei por cima, pontuando e garantindo o round", detalhou Elton.

"No segundo round ficamos mais na 'trocação' e no final acabei perdendo o round. No terceiro round era tudo ou nada. O professor falou para eu ir com tudo e consegui derrubar o adversário, ficar em uma posição de vantagem e garantir a luta na decisão unânime dos juízes", completou Elton.

