Atleta de Apucarana vence luta disputada no Forja MMA em Londrina
Elton Yamaguti, de 32 anos, disputou pela categoria MMA profissional - peso pena até 66 kg
O apucaranense Elton Yamaguti, de 32 anos, representou a equipe BGT Jiu Jítsu Army e o Clube da Luta de Apucarana e se destacou ao vencer sua luta durante o evento Forja MMA, realizado em Londrina, na noite do último sábado (23). O atleta disputou pela categoria MMA profissional - peso pena até 66 kg.
O adversário de Elton foi o Dionatan de Lara, 23 anos, da equipe Legion Fight, de Francisco Beltrão, que vinha de vitória na etapa anterior. "Eu sabia do potencial dele, treinei bastante e fui bem preparado para dar o meu melhor", disse o apucaranense, também destacando o apoio do professor Julio Bigato e os companheiros de equipe.
Ainda segundo o lutador, o confronto foi bem disputado. "No primeiro round, logo no começo, recebi um soco que inchou meu olho e fiquei sem enxergar direito de um lado. Eu fui na raça, indo para cima e, na oportunidade que conseguiu, derrubei e fiquei por cima, pontuando e garantindo o round", detalhou Elton.
"No segundo round ficamos mais na 'trocação' e no final acabei perdendo o round. No terceiro round era tudo ou nada. O professor falou para eu ir com tudo e consegui derrubar o adversário, ficar em uma posição de vantagem e garantir a luta na decisão unânime dos juízes", completou Elton.