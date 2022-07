Atleta de Apucarana se destaca na seleção brasileira de rugby

Da Redação

A atleta apucaranense Vivian Silva, de 26 anos, vem se destacando quando o assunto é rugby. Ela, que integra seleção brasileira de rugby league, se prepara para a seletiva para disputar a Copa do Mundo de Rugby League Copa, que acontece em novembro na Inglaterra.

"Todo atleta sonha em participar de um evento mundial. Não diferente disso, desde muito pequena, em qualquer esporte que participava, eu sonhava com esse momento. Estou bastante confiante", relata.

Aos 17 anos, Vivian conheceu o esporte através de um amigo e se apaixonou. Porém, quando tinha 22 anos a atleta sofreu uma lesão grave, mas se recuperou e voltou aos campos. "Desde de 2020, já com o início da pandemia, iniciamos os testes para participar da seleção brasileira de rugby league", explica

Em 2021, Vivian ficou entre as 47 melhores jogadoras do Brasil e disputou uma das 23 vagas, que a levaria para a Copa da Inglaterra. "Infelizmente, o evento foi adiado por conta da pandemia e transferido para este ano", conta.

Um ano depois, a atleta se posiciona entre as 26 melhores e se prepara para o 'grande momento'. "Entre altos e baixos é muito importante pra mim estar lá mais uma vez. Estou trabalhando muito para ir para Inglaterra, o caminho foi longo até aqui, mas satisfatório", comemora.

Vivian já fez parte do time de rugby de Apucarana, que chegou ao fim há seis anos. No dia 23 de julho, Apucarana irá receber os times de sevens do Paraná para realizar uma etapa do campeonato estadual. "O rugby tem várias modalidades, uma delas é o 'sevens', jogado por sete pessoas em cada time", acrescenta.

