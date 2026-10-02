Atleta de Apucarana representa o Brasil no Pan-Americano de Kung fu na Argentina

A atleta apucaranense Kemilly Karolinny da Silva do Nascimento, de 17 anos, representará o Brasil no 5º Pan American Kungfu & Taijiquan Championships, que será disputado na Argentina entre os dias 8 e 12 de outubro. Integrante da Seleção Brasileira e da Associação Wushu Sport, a jovem vai competir na modalidade de Taijiquan Tradicional Estilo Chen. A disputa internacional marca um momento de grande expectativa para a lutadora, que intensificou os treinamentos após o cancelamento da edição do ano passado, para a qual também havia se preparado.

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A definição das adversárias na chave de Kemilly ocorrerá apenas durante o evento, no processo de check list. A imprevisibilidade sobre o número e o nível das concorrentes aumenta a ansiedade, mas não diminui o foco da jovem. Para chegar ao campeonato em sua melhor forma física e técnica, a atleta, que é beneficiária do Programa Bolsa Atleta da Secretaria de Esportes de Apucarana, conta com o suporte de uma equipe multidisciplinar e um treinamento construído a várias mãos.





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A preparação une o conhecimento do professor Abel Cezar, representante do Estilo Chen no município, ao acompanhamento do técnico Lenimar Madeira Dias, focado no Wushu esportivo e nas exigências da alta competição. Segundo o técnico, o trabalho é complementar, garantindo que os aspectos tradicionais do estilo sejam preservados enquanto o condicionamento competitivo é aprimorado. A rotina de Kemilly recebe ainda o suporte técnico do atleta da Seleção Brasileira João Lucas, e o acompanhamento físico comandado pela professora Cintia Juliana Varela.

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“Minha formação e experiência estão concentradas no Wushu esportivo e nas exigências competitivas da modalidade. No caso específico do Taijiquan Tradicional Estilo Chen, faço questão de valorizar e contar com o conhecimento do professor Abel, que possui experiência e representa o estilo em nosso município. Nosso trabalho acaba sendo complementar: o professor Abel contribui diretamente com os aspectos específicos do Chen, enquanto eu acompanho a preparação esportiva, competitiva e todo o processo de desenvolvimento da atleta dentro do cenário do Wushu esportivo. Também contamos com a experiência do João Lucas e com o trabalho da professora Cintia no condicionamento físico. É uma preparação construída por várias pessoas”, explica Lenimar.



Para a jovem apucaranense, a vaga no Pan-Americano é o resultado direto desse esforço coletivo que envolve profissionais, apoiadores e o núcleo familiar. A viagem para a Argentina terá um significado ainda mais especial na trajetória de Kemilly, pois ela será acompanhada por sua mãe, Ueila, que vivenciará de perto a estreia internacional da filha, coroando o trabalho desenvolvido ao longo de anos no esporte local.

“Estou muito ansiosa para esse campeonato. No ano passado eu também estava me preparando para essa competição, mas ela acabou sendo cancelada, então poder finalmente participar agora tem um significado muito grande para mim. Tenho treinado bastante e estou me dedicando ao máximo para chegar preparada”, conta a atleta.

