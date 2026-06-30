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APUCARANA

Atleta de Apucarana ocupa o 3º lugar no ranking brasileiro do salto em altura

Ana Clara Pavesi Pancione dos Santos vence a Copa do Futuro; saiba mais

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.06.2026, 14:20:44 Editado em 30.06.2026, 14:20:38
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Atleta de Apucarana ocupa o 3º lugar no ranking brasileiro do salto em altura
Autor Ana Clara Pavesi Pancione dos Santos é destaque no salto em altura - Foto: Divulgação

Apucarana volta a ganhar destaque no cenário nacional do atletismo com o surgimento de uma nova promessa. Com apenas 12 anos, Ana Clara Pavesi Pancione dos Santos competiu na categoria sub-16 e conquistou o primeiro lugar no salto em altura da Copa do Futuro, disputada no domingo, em Presidente Prudente (SP). Ao pular 1,50 metro, a apucaranense garantiu a medalha de ouro e, com essa marca, passou a ocupar a terceira colocação no ranking brasileiro da categoria.

-LEIA MAIS: Seis filhotes de cachorro são abandonados em estrada próxima ao aterro sanitário de Apucarana

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O prefeito Rodolfo Mota destaca que Ana Clara é treinada pela Escola de Atletismo mantida pela Secretaria Municipal de Esportes. “Os investimentos em formação esportiva, estrutura e acompanhamento técnico permitem que jovens talentos sejam descobertos e desenvolvidos, levando o nome de Apucarana com a conquista de grandes resultados”, ressaltou.

O secretário municipal de Esportes, Bruno Marchi, afirma que o resultado reforça o trabalho da administração municipal na formação de atletas desde as categorias iniciais. “A Copa do Futuro é reconhecida por revelar novos talentos do atletismo brasileiro e o desempenho da Ana Clara demonstra o potencial dos projetos esportivos mantidos pelo município”, reiterou.

O técnico esportivo da Secretaria Municipal de Esportes, José Marcelino da Silva, o Grillo, observa que a atleta competiu na categoria sub-16, mesmo tendo apenas 12 anos. “Ela tem um grande potencial, é um talento que estamos lapidando e está alcançando marcas muito acima da média”, ressaltou o técnico, lembrando que Ana Clara foi descoberta em evento da rede municipal de ensino, quando estudava na Escola Mateus Leme.

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O ranking é elaborado pela Confederação Brasileira de Atletismo. “A Ana Clara, que vai completar 13 anos somente em dezembro, já está muito próxima das melhores para a categoria sub-16. A atleta que está em primeiro atingiu a marca de 1,53 metro e a que está em segundo saltou 1,51, enquanto a Ana Clara já saltou 1,50”, comparou Grillo.”

A atleta participa dos treinamentos realizados na Escola de Atletismo às segundas e quintas-feiras, no Complexo Esportivo Lagoão, além das atividades de sábado no Complexo Estação Cidadania, ao lado do Parque Japira.

Bons resultados também no campeonato Loterias Caixa sub-18

No mesmo final de semana, além do destaque nacional conquistado por Ana Clara, a equipe de Apucarana também obteve excelentes resultados no 52º Campeonato Paranaense Loterias Caixa de Atletismo Sub-18, disputado na pista da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Apucarana conquistou três medalhas de ouro, uma prata e um bronze.

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RESULTADO ATLETAS DE APUCARANA (Loterias Caixa)

  • Ouro Yohan Gabriel Brandino de Oliveira 400 m com barreiras
  • Ouro Andrelize Vitória Pereira da Cruz 5.000 m marcha atlética
  • Ouro Nathaly Ramos Monteiro Salto em altura
  • Prata Yohan Gabriel Brandino de Oliveira 400 m rasos
  • Bronze Andrelize Vitória Pereira da Cruz 2.000 m com obstáculo


* Apucarana também no lançamento do dardo, declato, revezamento misto, 400 metros com barreiras, 100 metros rasos e salto em distância

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