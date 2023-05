Atleta de Apucarana fica ferido após queda em torneio de BMX; assista

Da Redação

Rafael Pennachi no Campeonato Yeah

O apucaranense Rafael Pennachi, 41 anos, participou no último sábado (20) do 1º Campeonato Yeah de BMX Vertical Profissional, evento realizado em Indaiatuba, interior de São Paulo, que contou com atletas de alto nível de todo o Brasil. Contudo, ao realizar uma manobra durante a competição, sofreu uma queda e teve que abandonar a prova.

O evento foi realizado no Skate Park do Parque Ecológico. O atleta de Apucarana foi o único representante do Paraná disputando pela modalidade Half-Pipe (Vertical). O objetivo dele era no mínimo o terceiro lugar na competição, mas acabou ficando na 19ª colocação.

Segundo Rafael, o acidente aconteceu após um problema na roda da bicicleta. "Calibrei o pneu em Apucarana na sexta, antes de sair para viajar. Em Indaiatuba a bike ficou dentro do carro e chegando na pista, fui tirar para treinar e competir e o pneu estava estourado. O Devanir fez uma gambiarra, colocou uma fita no interno do pneu, mas ficou uma bolha", contou.

O atleta sofreu a queda na pista e acabou fraturando o quadril e duas costelas, além de ter tido uma luxação no ombro. "Estou em repouso e tomando os medicamentos, logo estou zero, fazendo os rolês e voltando para a academia. Infelizmente aconteceu esse imprevisto com o pneu, onde acabei tendo a queda", lamentou.

Assista o momento em que Rafael sofre a queda:

