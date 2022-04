Da Redação

Atleta de Apucarana fica em 5º lugar na Meia Maratona

Aconteceu, neste domingo (13), a Meia Maratona de Curitiba, sendo que o atleta Edson Aparecido Emídio, de 23 anos, pertencente à Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana, alcançou o quinto lugar na prova que reuniu competidores de todo o Brasil.

continua após publicidade .

Emídio, que representa Apucarana desde 2020, fez o tempo de 1h10min.12. “Fiz uma das melhores provas da minha carreira. Quem me conhece sabe o quanto gosto de participar de meia maratona e fazer a melhor marca em uma prova do ano não é para qualquer um”, comemora o atleta.



O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, ficou satisfeito com o resultado alcançado pelo jovem atleta. “O Edson iniciou o ano conseguindo um bom resultado em Curitiba, chegando entre os melhores colocados da prova e subindo no pódio. A quinta posição dá moral ao atleta que tem uma temporada extensa com muitas competições até o final do ano. O atletismo é mais uma modalidade que tem o apoio do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Grillo.

continua após publicidade .

Ainda no primeiro semestre de 2022, Emídio disputará dois torneios da Federação Paranaense de Atletismo em Cascavel (Oeste do Estado), uma competição no interior paulista e outra no Rio de Janeiro.

O primeiro torneio estadual será realizado no dia 2 de abril e o segundo ocorrerá no dia 28 de maio. Nos dias 9 e 10 de abril, ele disputa a Copa Brasil Loterias Caixa de meio-fundo e fundo em Bragança Paulista. De 23 a 26 de junho, Emídio participa do Troféu Brasil Loterias Caixa no Rio de Janeiro. Já entre os dias 21 e 23 de outubro compete na fase final dos Jogos Abertos do Paraná (JAP´s), provavelmente em Cascavel.

Além de disputar a meia maratona, Emídio também participa de provas de 3.000m com obstáculos, 5.000m e 10.000m.

continua após publicidade .





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.