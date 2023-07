Atleta de Apucarana fica em 2º lugar em prova no Rio de Janeiro

Representando a equipe da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana e o 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec), o jovem atleta Edson Aparecido Emídio, de 24 anos, conseguiu nesse domingo (2/7), no Rio de Janeiro, a segunda colocação na prova de 10 quilômetros da “Asics Golden Run”, com o tempo de 30’42”.

continua após publicidade

Ele ficou somente atrás do paulista Ederson Vilela, do Esporte Clube Pinheiros e que é campeão pan-americano. O vencedor na capital carioca fez o tempo de 30’34”. O terceiro colocado na corrida do Rio foi o atleta Washington Luís Chaves de Lima, seguido por Eliezer de Jesus Santos e Aílton Casemiro.

- LEIA MAIS: Time de voleibol de Apucarana vence o segundo jogo na Liga de Maringá

continua após publicidade

“Foi mais um belo resultado do Edson competindo na prova de 10 quilômetros depois de ter alcançado na semana passada a segunda posição na Meia Maratona de Santos. Ele vem fazendo uma boa temporada e até o final desse ano conseguirá outras conquistas para o nosso município e tendo o apoio do prefeito Junior da Femac”, disse o secretário municipal de Esportes de Apucarana, Tom Barros.

Depois de subir no pódio na “Asics Golden Run”, Edson disputará agora a prova de 10 quilômetros no Troféu Brasil de Atletismo no próximo domingo (09/07), às 19h15, em Cuiabá-MT. Ainda nessa temporada, ele participará da Meia Maratona de Florianópolis no mês de agosto e da fase final dos Jogos Abertos do Paraná (JAP´s), que ocorrerá de 30 de setembro a 2 de outubro em Londrina.

Treinado por Dario Guimarães, Edson alcançou outros bons resultados nesse ano. Foi segundo colocado na Meia Maratona de Santos, obteve a terceira posição na Prova Pedestre XV de Fevereiro em Cornélio Procópio e ficou em quinto lugar na classificação geral na Prova 28 de Janeiro em Apucarana. As duas últimas competições com percurso de 10 quilômetros.

Siga o TNOnline no Google News