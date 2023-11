Atleta de Apucarana é vice-campeã brasileira de Cross Country

A atleta Sabrina Gabrieli Pena, de 18 anos, que defende a equipe de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, foi vice-campeã da prova de cross country (6 km) na Copa Brasil Loterias Caixa Sub-20, em competição disputada nesse domingo (26/11) no Parque Ecológico do Jardim Esperança, em Poços de Caldas-MG.

Sabrina fez o tempo de 27’03”, ficando atrás da atleta brasiliense Luise Rosa Braga (26’50”). A terceira colocada foi a londrinense Kauane Rebeca Joaquim, seguida pelas irmãs Helena e Ana Mees Valério, de São José dos Pinhais. A paulista Marcella Cocenza Marinelli ficou em sexto lugar.

“Destaque a nível estadual nas provas que tem participado nos últimos anos, a Sabrina agora foi muito bem competindo numa corrida nacional. Ela está no caminho certo e de parabéns pelo resultado conquistado no domingo em Minas Gerais, tendo o incentivo do prefeito Junior da Femac”, disse o secretário municipal de Esportes, Tom Barros.

Com o resultado alcançado no interior de Minas Gerais, ela garantiu vaga para o Campeonato Pan-Americano que acontecerá no dia 24 de fevereiro em local que ainda será definido. O Pan definirá os representantes do Brasil para o Campeonato Mundial de Cross Country de Belgrado, na Sérvia, no dia 30 de março.

Sabrina é corredora de meio fundo – 800m e 1.500m e em Poços de Caldas fez a sua estreia na prova de cross country conseguindo subir no pódio.

A atleta de Apucarana nesse ano disputou o Campeonato Paranaense nas categorias sub-20 e sub-23 no Centro Nacional de Treinamento de Atletismo (CNTA), em Cascavel. Na primeira competição realizada no mês de março, Sabrina ganhou prata nos 800m e bronze nos 1.500m. Já no segundo campeonato, ela foi campeã nas provas de 800m e 1.500m.

Também em Poços de Caldas a Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana foi representada pelo atleta Adson Garcia da Silva, que terminou a prova de cross crountry (8 km) na 21ª colocação, com o tempo de 35’07”. O vencedor foi o paulista Samuel Santana (30’15”).

