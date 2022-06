Atleta de Apucarana é destaque no Estadual de BMX Freestyle

Da Redação

A competição no CSU foi organizada pela Associação de BMX Freestyle de Maringá

O atleta Márcio Rodrigues da Silva, de Apucarana, conquistou neste domingo (26) a medalha de bronze na categoria grand master no Campeonato Paranaense de BMX Freestyle Park, em evento disputado no Centro Social Urbano (CSU), em Londrina, reunindo os principais competidores do Paraná, São Paulo e Minas Gerais.

O atleta e diretor do BMX de Apucarana, Hadriel Cois, disse que o campeonato foi muito forte nesse final de semana. “Foi uma competição de alto nível, com a participação de atletas de destaque nacional e internacional. Na categoria grand master com disputa acirrada, o Marcio ficou em terceiro lugar, com o evento em Londrina sendo muito bem organizado. E em nome dos atletas apucaranenses agradecemos a Prefeitura de Apucarana, sempre apoiando o esporte, trazendo a possibilidade de crescimento dos competidores e da modalidade”, destaca Hadriel.

O Secretário Municipal de Esportes, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, enalteceu o resultado do apucaranense. “O Marcio foi muito bem nessa disputa trazendo um bom resultado para Apucarana e mostrando que o nosso BMX sempre é destaque nas competições. O BMX é mais uma modalidade que tem o respaldo do prefeito Junior da Femac”.

A competição no CSU, que foi organizada pela Associação de BMX Freestyle de Maringá, também teve disputas nas categorias pro elite, iniciante, amador, master e feminino.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

