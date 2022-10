Atleta de Apucarana é destaque no atletismo dos JAP's, em Cascavel

Da Redação

O atleta Edson Aparecido Emídio, da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, foi destaque, neste final de semana, na modalidade de atletismo durante a fase final da 64ª edição dos Jogos Abertos do Paraná (JAP's), que aconteceu no Centro Nacional de Treinamento de Atletismo (CNTA), em Cascavel, Oeste do Estado. O jovem competidor conquistou duas medalhas: ouro na prova de 5.000m e prata na prova de 10.000m.

Na prova de 5.000m, Edson fez o tempo de 15’13”, seguido por Pedro Paulo Santos (15’46”), de União da Vitória, e Raul Spohn Nascimento (16’04”), de São José dos Pinhais. Já na prova de 10.000m, o atleta de Apucarana fez o tempo de 31’40”. O vencedor foi Carlos Henrique de Souza (31’39”), de Paranavaí. O cascavelense Ademir Ramos (32’24”) obteve a terceira colocação. Edson, que é treinado por Edgar Oliveira, também representa o 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec).

“O Edson já havia se destacado nos Jogos Abertos do Paraná no ano passado quando faturou a medalha de ouro na prova de 3.000m com obstáculos. Bem treinado e focado, ele conseguiu trazer duas medalhas para Apucarana, mostrando a nossa tradição no atletismo, com a modalidade tendo o incentivo do prefeito Junior da Femac”, disse o secretário de Esportes, professor José Marcelino da Silva, o Grillo.

Também competiram no Oeste do Estado, os apucaranenses Luiz Henrique Pereira, Ghandi dos Santos Reinehr e Claudete Pinheiro de Freitas Biz, quarta colocada na prova de 10.000m (44’34”) e sexto lugar na prova na prova de 5.000m (21’38”).

Participaram da fase final dos JAP's, atletas de Cascavel, Maringá, Colombo, Campo Mourão, Paranavaí, São José dos Pinhais, Rolândia, Toledo, Guaíra, Foz do Iguaçu, União da Vitória e Pinhão.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

