Atleta de Apucarana é destaque em competições da região - TNOnline

Continua após publicidade

O atleta apucaranense Alan Andrade, depois de quase nove meses longe das competições por causa da pandemia do novo coronavírus, voltou a participar de provas e já conquistou bons resultados.

Alan participou da etapa final da prova Rankig Noroeste de Mountain Bike, pedalou 60 Km e foi vice campeão na categoria dele A2 Pro.

"A prova aconteceu no último dia 22, a largada aconteceu às 9h30 da manhã, estava muito quente, muito calor, mas deu pódio, o pódio foi bem rápido por causa da pandemia, mas teve premiação", disse o atleta.

Alan também foi vice campeão na categoria dele A2 e ficou em nono na classificação geral, no desafio do sertão que aconteceu em Sertanópolis no último dia 29. O atleta realizou um percurso de 80 Km. "Novamente um percurso grande, com muito calor. Um percurso muito desafiador, quero agradecer aqueles que sempre estão comigo", finaliza o atleta.

Agora o atleta vai dar uma pausa para descansar e se preparar para 2021.

Foto por Reprodução