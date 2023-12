Atleta de Apucarana é convocada para o Pan-Americano de Cross Country

A atleta Sabrina Gabrieli Pena, de 18 anos, pertencente à equipe de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, foi convocada nessa semana para defender a Seleção Brasileira no Campeonato Pan-Americano de Cross Country. A competição, que terá a presença de 21 atletas brasileiros nas categorias masculina e feminina, será disputada no dia 24 de fevereiro em El Salvador.

De acordo com o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana, a jovem atleta participará da prova de 6 quilômetros na categoria sub-20. “A Sabrina garantiu vaga para o Pan-Americano por ter conquistado a segunda colocação na prova de cross country na Copa Brasil Loterias Caixa que aconteceu no dia 26 de novembro em Poços de Caldas, com ela contando com o apoio do prefeito Junior da Femac”, frisa o professor Tom Barros.

Na competição nacional, Sabrina fez o tempo de 27’03”. A vencedora foi a brasiliense Luise Rosa Braga (26’50”). A terceira colocada foi Kauane Rebeca Joaquim, de Londrina.

O Campeonato Pan-Americano de Cross Country é classificatório para o Mundial que ocorrerá no dia 30 de março em Belgrado na Sérvia.

Sabrina é corredora de meio fundo – 800m e 1.500m e no interior de Minas Gerais fez a sua estreia na prova de cross country. Nesse ano, ela participou do Campeonato Paranaense nas categorias sub-20 e sub-23 em Cascavel (Oeste do Estado). No primeiro campeonato, realizado no mês de março, a atleta de Apucarana ganhou prata nos 800m e bronze nos 1.500m. Já na segunda competição, Sabrina foi campeã nas provas de 800m e 1.500m.

