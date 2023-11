Atleta de Apucarana é campeão mundial de jiu-jítsu no Ibirapuera

O experiente atleta Hilário Caldeira Neto, da equipe BGT Jiu-Jítsu Army/Academia Lucas Rota, conquistou no último final de semana no Ginásio Poliesportivo Geraldo José de Almeida (Ibirapuera), em São Paulo, a primeira colocação na categoria azul – pluma até 64 quilos (master 2) do Campeonato Mundial da modalidade.

Na fase semifinal, ele venceu o atleta paulista Adriano Pedro Barbosa, do Corinthians, enquanto na disputa do título derrotou Renan Branco, da equipe Platos JJ/Bauru-SP. “Estou muito feliz por mais essa conquista, fechando a temporada com chave de ouro. Pelo terceiro ano consecutivo fui campeão mundial na minha categoria”, destaca Hilário.

“O Hilário passa por uma grande fase no jiu-jitsu e encerra o ano de forma positiva. Em 2023, além de São Paulo, também foi destaque em competições realizadas no Rio de Janeiro, Curitiba, Londrina e Apucarana”, frisa o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes.

Para participar dos campeonatos, o atleta apucaranense, que é treinado por Julio César “Bigato”, conta com o apoio do Conselho Municipal de Esportes de Apucarana, do doutor André Itimura e tem o patrocínio da Powertec Metalúrgica.

Hilário nesse ano também foi campeão do Open no Rio de Janeiro, do Campeonato Brasileiro em São Paulo, da Copa Londrina e do Grappiling Festival de Apucarana, ficou em segundo lugar no Open Curitiba e do BJJ Pro no Rio de Janeiro e obteve a terceira posição no Brasileiro Absoluto na capital paulista.

