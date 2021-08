Da Redação

Atleta de Apucarana disputa Paranaense Sub-23 de Atletismo

O jovem atleta Edson Aparecido Emídio, de 22 anos, da equipe da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, vai disputar neste final de semana no Centro Nacional de Treinamento de Atletismo (CNTA), em Cascavel, o Campeonato Paranaense Sub-23.

Neste sábado (21-08), a partir das 17h40, ele compete na prova de 10.000m, enquanto no domingo (22-08), às 10h40, disputará a prova de 5.000m.

Vivendo a sua melhor fase na carreira, essa será a sexta competição que Edson vai participar no ano. O evento esportivo no Oeste do Estado é classificatório para o Campeonato Sul-Americano.A sua estreia em 2021 foi no Torneio “Cidade de Bragança Paulista”, competição realizada nos dias 24 e 25 de abril. Naquela ocasião, o atleta obteve a segunda colocação na prova de 3.000m com obstáculos, competindo na categoria sub-23. No dia 16 de maio, ele foi campeão da prova de 5.000m, durante a 5ª edição do Torneio da Federação Paulista, que ocorreu em Praia Grande. O apucaranense fez o tempo de 15’11”86.

No dia 26 de junho, competindo em São Paulo, Edson foi o segundo colocado na prova de 3.000 com obstáculos, com o tempo de 9’29”67. A disputa foi válida pelo Campeonato Paulista Adulto. No dia 10 de julho, pelo 2º Torneio da Federação de Atletismo do Paraná, em Cascavel, ele foi o vencedor da prova de 5.000m.

Já nos dias 7 e 8 de agosto, no 7º Torneio da Federação Paulista na categoria Sub-23, em São Paulo, o atleta de Apucarana foi campeão na prova de 3.000 com obstáculos.

Edson, que representa Apucarana desde o ano passado, é o atual quarto colocado no ranking nacional na categoria sub-23 na prova de 3.000m com obstáculos e quarto também na prova de 5.000m. Em 2021, ele também participará dos Jogos Abertos do Paraná (JAP´s), correndo nas provas de 3.000m com obstáculos e de 5.000m.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, acredita que o atleta vai trazer bons resultados para o município. “O Edson vive um grande momento no atletismo, vem treinando forte e com intensidade, e nesse ano já conseguiu boas colocações nas provas que participou. Estou confiante que ele alcançará novas conquistas em Cascavel. Ele já tem vagas garantidas nas provas de 3.000 com obstáculos e de 5.000m nos JAP´s e neste final de semana pela mesma competição tenta o índice nos 10.000m”, disse Grillo.