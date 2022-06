Atleta de Apucarana disputa o Troféu Brasil no Rio de Janeiro

Da Redação

O atleta representa a Secretaria Municipal de Esportes e o 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec)

O atleta de Apucarana, Edson Aparecido Emídio, de 23 anos, que representa a Secretaria Municipal de Esportes e o 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec), disputará nesta sexta-feira (24), às 17h50, no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro, a prova de 10 mil metros no Troféu Brasil Loterias Caixa Interclubes de Atletismo.

continua após publicidade .

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura, disse que o atleta conseguiu a vaga para o Troféu Brasil no final do mês de maio em São Paulo. “O Edson ficou em quarto lugar no Campeonato Paulista Adulto e conseguiu o índice para competir no Rio de Janeiro. Na capital paulista, ele fez o tempo de 30 minutos e 54 segundos, sendo a sua melhor marca pessoal na prova de 10.000 metros”, frisa o professor Grillo.



Antes do Campeonato Paulista, o atleta de Apucarana, que é treinado por Edgar de Oliveira, havia conquistado no mês de março a quinta colocação na Meia Maratona de Curitiba. “O atleta tem se destacado nos últimos anos por Apucarana e ainda nessa temporada representará o nosso município no Campeonato Paranaense e na fase final dos Jogos Abertos do Paraná, incentivado pelo prefeito Junior da Femac”, disse Grillo.

continua após publicidade .

O Troféu Brasil terá a presença de 770 atletas de 131 clubes, representando 22 estados e o Distrito Federal, com a competição sendo válida para a obtenção dos índices exigidos para o Campeonato Mundial do Oregon, nos Estados Unidos, que será disputado de 15 a 24 de julho.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.