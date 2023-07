Atleta de Apucarana conquista duas medalhas nos Jeps em Maringá

Competindo nesse início de semana no Estádio Regional Willie Davids, em Maringá, a aluna/atleta apucaranense Madelaine Gomes da Silva, do Colégio Estadual Heitor Cavalcanti de Alencar Furtado, conquistou duas medalhas pela modalidade de atletismo na fase final dos 69º Jogos Escolares do Paraná (Jeps). A competição foi iniciada na última sexta-feira (14/07) e vem sendo desenvolvida na categoria de 15 a 17 anos de idade.

continua após publicidade

Nessa segunda-feira (17), Madelaine faturou a medalha de ouro na prova de salto em altura, com a marca de 1,60, ficando na frente de Milene Vieira de Camargo, do Colégio Bento Munhoz da Rocha Neto, de Paranavaí, e de Emanuely Vitória de Mello, do Colégio Teofila Nassar Jangada, de Reserva. Já nessa terça-feira pela manhã, a jovem atleta apucaranense foi medalha de bronze na prova de 3.000m.

“Devido ao ótimo resultado alcançado no salto em altura, a Madelaine foi convocada nessa terça-feira para defender a Seleção Paranaense nos Jogos da Juventude. Ela será a nossa representante na competição que acontecerá no mês de setembro em Ribeirão Preto, com a nossa torcida e do prefeito Junior da Femac”, comemora o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Apucarana realiza Campeonato Regional de Skate na Praça CEU

Revelada nos festivais de atletismo e no circuito das corridas de rua das escolas municipais de Apucarana, a atleta também foi destaque na fase final dos Jogos Escolares do Paraná (Jeps), que aconteceu no ano passado no Estádio Roberto Brezinski em Campo Mourão. Naquela ocasião, ela ganhou ouro no salto em altura. Também em 2022, a atleta foi campeã da prova de revezamento 5x80m nos Jogos Escolares Brasileiros (Jebs), disputa que ocorreu no Rio de Janeiro.

Na atual temporada, ela, que também pertence à equipe de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes, obteve a segunda posição na prova de 3.000m na fase macrorregional dos Jeps, em Apucarana, e conquistou ouro no salto em altura no Campeonato Paranaense Sub-18, realizado em Cascavel.

BRONZE NO MASCULINO – Também nessa segunda-feira (17) no Estádio Regional Willie Davids, em Maringá, pela fase final dos Jeps, o aluno/atleta Clayton Gomes Maciel, do Colégio Estadual Godoma de Oliveira, de Apucarana, conseguiu e medalha de bronze no salto em altura, com a marca de 1,71m. Também competiram na “Cidade Canção” os apucaranenses Guilherme Paschoal, do Colégio Heitor Furtado; Pedro Henrich Machado de Oliveira, do Colégio São José; Gabrielly Eduarda dos Santos de Souza, do Colégio Alberto Santos Dumont; e Ana Clara Avanci Cazadei, do Colégio Mater Dei.

Siga o TNOnline no Google News