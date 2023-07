Atleta de Apucarana compete no Rio de Janeiro neste domingo (2)

Siga o TNOnline no Google News

Depois de se destacar na Meia Maratona de Santos, o atleta Edson Emídio, da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana e do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (30º BIMec), participará neste domingo (02/06), às 6h45, da Asics Golden Run, prova de 10 quilômetros que será realizada no Rio de Janeiro.

O jovem competidor está muito motivado para a corrida na capital carioca, pois no último domingo (25/06), conquistou a segunda colocação na classificação geral da Meia Maratona de Santos (21 quilômetros), fazendo o tempo de 1h.08:23. “Venho obtendo bons resultados ao longo do ano e acredito na conquista em mais uma boa posição na prova da Asics Golden Run, agradecendo o apoio da Secretaria de Esportes de Apucarana e do 30º BIMec”, disse Edson, que é treinado por Dario Guimarães.

O atleta ainda participará de mais três competições de alto nível em 2023: Troféu Brasil de Atletismo, Meia Maratona de Florianópolis e a fase final dos Jogos Abertos do Paraná (JAP´s). A primeira competição ocorrerá no dia 9 de julho em Cuiabá, a segunda prova acontece no mês de agosto e a fase final dos JAP´s será realizada de 30 de setembro a 2 de outubro em Londrina.

“O Edson passa por um grande momento na carreira e nos últimos anos vem representando muito bem a nossa cidade. Desejo sucesso na prova neste domingo e nas demais competições que acontecerão ao longo do ano, com o atleta tendo o incentivo do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

