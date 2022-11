Atleta apucaranense vence a 2ª edição da Prova Pedestre Pé Vermelho

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Com percurso de 6 quilômetros, a atleta apucaranense Claudete Pinheiro de Freitas Biz foi campeã da 2ª edição da Prova Pedestre Pé Vermelho, realizada nesse domingo (27/11), no entorno do Lago Jaboti, em Apucarana, competição que contou com apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura. Claudete passa por uma boa fase, pois nesse ano foi campeã do Circuito Sesc de Apucarana, ficou na segunda colocação da corrida da Unimed e obteve o quarto lugar na prova de 10 quilômetros nos Jogos Abertos do Paraná (JAP´s), em Cascavel. Na prova no domingo, ela fez o tempo de 27’44”.

continua após publicidade .

A segunda colocada foi Ana Aparecida Costa, de Arapongas, com a jovem apucaranense Andrelize Vitória Pereira da Cruz ficando na terceira posição. Rosana Godinho, de Assis-SP, foi à quarta colocada, seguida por Cristiane da Silva Correa, de Rolândia, e Cleide Leandra da Silva, de Apucarana.

Pela categoria masculina, o vencedor foi o araponguense Rodrigo Alexandre, com o tempo de 23’11”, seguido por Ronaldo William Paiva, de Apucarana, e Jhonatan Oliveira, de Florestópolis, que havia ficado em primeiro lugar na 1ª edição da prova em 2021. O londrinense Edílson Porto obteve a quarta posição, Cleber Camargo, de Arapongas, foi o quinto colocado e Luiz Henrique Pereira, de Apucarana, ficou em sexto lugar.

continua após publicidade .

“Foi uma corrida bem organizada e que reuniu atletas de várias cidades da região, já servindo de preparação para a Prova Pedestre 28 de Janeiro do ano que vem e com a competição sendo prestigiada e tendo o incentivo do prefeito Junior da Femac”, disse o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

“A segunda edição da Prova Pé Vermelho foi um sucesso, recebemos muitos elogios dos atletas e todos estão de parabéns pela participação”, destacou o atleta João Dias, da equipe Pé Vermelho e que ajuda na divulgação da competição.

E a equipe Pé Vermelho, com mais de 20 anos de existência, foi destaque na prova do final de semana conquistando 198 medalhas e 86 troféus.

continua após publicidade .

A corrida nesse domingo também contou com o apoio da Prefeitura de Apucarana, Câmara Municipal, Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) e Trans Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News