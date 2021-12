Da Redação

Atleta apucaranense é destaque no Paranaense de Karatê

O jovem atleta apucaranense Nathan Pereira, de 23 anos, da Academia Kime, foi destaque no último fim de semana na etapa final do Campeonato Paranaense de Karatê. Em competição realizada no Ginásio de Esportes Dolivar Lavarda, em Pato Branco (Sudoeste do Estado), Nathan conquistou a medalha de bronze na categoria -75 quilos, conseguindo assim a classificação no Campeonato Brasileiro de 2022.

O campeão foi Vinicius Figueira, com Arthur Menezes obtendo a segunda colocação. Os dois atletas são de Londrina e defendem a Seleção Brasileira. “Estar no pódio com o Vinicius e o Arthur é uma honra, pois são atletas de alto nível e que representam o nosso país nas principais competições internacionais. Muito contente por ter conquistado a medalha de bronze. Agora é seguir focado, treinar forte e manter a pegada para as disputas no ano que vem, inclusive já pensando no Campeonato Brasileiro”, disse Nathan, que é filho dos também karatecas Amauri Pereira e Yoná de Lizandra, da extinta Associação Central. Atualmente, Nathan é treinado por Amauri e por Gerson Costa.

A etapa final do Campeonato Paranaense de Karatê contou com a presença de atletas de Curitiba, Araucária, Campo Largo, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Paranaguá, Cascavel, Foz do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu, Campo Mourão, União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão, Rio Negro, Apucarana, Arapongas, Toledo, Astorga, entre outros municípios.