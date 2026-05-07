Atleta apucaranense de 10 anos quebra dois recordes paranaenses no atletismo







Com apenas 10 anos de idade, o apucaranense Nathan Augusto Almeida Gerin vem se destacando no atletismo de base do Paraná. O jovem atleta atingiu um novo patamar no final de abril de 2026, ao quebrar dois recordes estaduais na categoria sub-12 durante o Torneio Paranaense FAP, disputado na pista da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Nathan conquistou a medalha de ouro nas provas de 60 e 600 metros rasos, consolidando um início de temporada perfeito: até o momento, são nove vitórias em nove competições disputadas neste ano. “A competição em Londrina (PR) foi de alto nível e eu com 10 anos competi contra atletas mais velhos do que eu, de várias cidades do Paraná. Apesar de estar muito calor, consegui ficar em primeiro lugar nas duas provas”, disse Nathan.

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O histórico de Nathan impressiona pela regularidade. Desde 2022, o atleta disputou 39 provas oficiais, que resultaram em 37 medalhas, sendo 32 de ouro. Apenas neste ano, além do feito em Londrina, ele celebrou a vitória na tradicional prova Vinteoitinha, em Apucarana (PR). “Foi a que eu mais me emocionei, pois eu estava mudando de categoria e correndo uma distância bem maior do que estava acostumado”, afirmou.





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Torneio Paranaense FAP, disputado na pista da Universidade Estadual de Londrina (UEL) - Foto: Arquivo pessoal Torneio Paranaense FAP, disputado na pista da Universidade Estadual de Londrina (UEL) - Foto: Arquivo pessoal

Além destas duas competições, o atleta também foi bicampeão na categoria sub-11 na Prova Rústica Tiradentes, realizada em Maringá (PR). “Consegui chegar com um tempo bom e bem à frente dos meus adversários. Cada uma dessas competições é uma oportunidade de ver os resultados do meu esforço e dos meus treinos”, acrescentou. Assista ao vídeo desta prova no início da matéria, onde é possível ver a diferença entre Nathan e os demais competidores.

A dedicação do menino é motivo de orgulho em casa. Seu pai, Natalino de Oliveira Gerin, destacou que eles aprendem diariamente com a determinação do garoto. “Ele não faz nada forçado. A gente só exige disciplina, que tudo que ele faça seja bem feito, tanto na escola, para brincar com os amiguinhos e como filho”, concluiu.





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1 de 2 Arquivo pessoal Foto: Autor: Arquivo pessoal

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