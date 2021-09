Da Redação

Atleta apucaranense conquista prata no Estadual de Atletismo

Com o tempo de 9’53”, o atleta Edson Aparecido Emídio, da equipe da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, conquistou neste sábado (25-09) a medalha de prata na prova de 3.000m com obstáculos, durante a 65ª edição do Campeonato Paranaense Loterias Caixa de Atletismo Adulto. A competição reuniu atletas de todo o Estado e ocorreu no Centro Nacional de Treinamento de Atletismo (CNTA), em Cascavel.

Edson Emídio também correu na prova de 1.500m, terminando a competição em quarto lugar com a marca de 4’07”. Foi a sua estreia no ano nessa prova.

O prefeito Junior da Femac ficou feliz com o desempenho do atleta no Oeste do Estado. “É mais uma grande conquista a nível estadual para o esporte de Apucarana. O nosso atletismo continua mostrando o seu valor seja na formação de atletas como também na categoria adulto. Tenho certeza que outros bons resultados virão ainda nesse ano”, destaca o prefeito Junior da Femac.

O secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, também ficou contente com a classificação do atleta em Cascavel. “Como tem acontecido nas últimas competições o Edson esteve no pódio e trouxe mais uma medalha para Apucarana. É um atleta que tem um futuro brilhante no atletismo e ainda dará muitas alegrias ao nosso município”, diz o professor Grillo.

Edson Emídio, que defende Apucarana desde o ano passado, seguirá os seus treinamentos em busca de mais medalhas e conquistas. “A competição foi muito difícil em Cascavel, pois lá estavam os principais atletas do Paraná. Mas na garra e com confiança consegui terminar a prova na segunda posição. Agora é seguir treinando e de olho nas próximas competições”, frisa Edson.

Quem competiu neste final de semana em Cascavel, foi Luiz Henrique Pereira, também pertencente à equipe da Secretaria de Esportes de Apucarana. Ele ficou em nono lugar na prova de 10.000m e na sétima posição nos 800m.