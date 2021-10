Atleta apucaranense conquista ouro nos Jogos Abertos do PR

Da Redação

O atleta Edson Aparecido Emídio, da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, conquistou a medalha de ouro na prova de 3.000m com obstáculos nos Jogos Abertos do Paraná (JAP´s), neste domingo no Centro Nacional de Treinamento em Atletismo (CNTA), no município de Cascavel (Oeste do Estado). O jovem atleta de 22 anos fez o tempo de 9’28”, sendo a sua melhor marca obtida nesse ano.

“Estou contente com o resultado em Cascavel e por ter superado adversários de muita qualidade nessa competição. Foi uma prova muito difícil, mas deu tudo certo. Agora é descansar alguns dias e depois já pensar nas próximas competições”, destaca Emídio, que deve disputar no final desse ano a Corrida Internacional de São Silvestre em São Paulo.

Na prova de 3.000m obstáculos o segundo colocado foi o atleta Leandro Nascimento, seguido por Matheus da Silva. Os dois competidores são de São José dos Pinhais.

O Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, destacou que a cidade manteve a tradição de conseguir bons resultados na prova de 3.000m com obstáculos. “Nos JAP´s de 2017, Apucarana foi campeã com o atleta Gabriel Joseph Milacki, com a marca de 10’08”. Naquela ocasião, a disputa aconteceu em Apucarana. O nosso atletismo segue mostrando a sua força e mais uma vez contamos com a ajuda e o apoio do prefeito Junior da Femac”, disse o professor Grillo.Nos JAP S em Cascavel, Emídio também competiu na prova de 5.000m, terminando a competição em quarto lugar.No Oeste do Estado, Apucarana ainda foi representada por Luiz Henrique Pereira e João Pedro Machado Dias. O primeiro atleta obteve a sétima posição na prova de 5.000m, com o tempo de 16’01”.Dias foi o nono colocado no salto em distância com a marca de 5.64m. No sábado também em Cascavel, ele disputou o salto em distância nos Jogos da Juventude do Paraná (JOJUP´s), terminando a prova na sexta colocação com a marca de 5.54m.