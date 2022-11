Atividades paranormais: saiba o que explica a doutrina espírita

Da Redação

Estes registros reascendem os debates sobre atividades dos espíritos e vida após a morte

Vídeos que registram aparições de espíritos divulgados nas últimas semanas viralizaram na internet e estão dividindo opiniões. O assunto gera muita especulação, curiosidade e até ceticismo, em alguns casos.

Em um dos registros, feito por câmeras de segurança de um hospital psiquiátrico na Argentina, a porta automática se abre e as imagens registram o vigia se levantando para atender uma pessoa, conversando e até indicando o caminho para o local onde ela deveria ir. Mas ninguém aparece com ele nas imagens. Veja:

⚠️ CREER O REVENTAR: ¿BROMA, FANTASMA O UN EMPLEADO PASADO DE LABURO?

- Esta escena ocurrió en el Sanatorio Finochietto

- El empleado de seguridad parece tomarle los datos a una presunta paciente, que nunca aparece

- Investigan si es una broma interna

Em outra situação, desta vez, nos Estados Unidos, as câmeras instaladas no quarto de uma criança mostram a porta de um armário se abrindo no meio da madrugada e em seguida, a mãe relata que a criança gritava desesperada relatando a presença de um “homem mau”. Veja:

#scary #realghostcaughtoncamera #realghost #hauntedtiktok #hauntedhouse #haunted #unexplainable #trending #real #paranormaltiktok #paranormalactivity #foryou ♬ Creepy and simple horror background music(1070744) - howlingindicator @dmemequeen1 For months my daughter has told us someone was in her closet MONTHS. Occasionally naming a very specific family member that passed. Now she says its a “bad man”. Being a believer of this kind of stuff I repeatedly told my husband that we should have our pastor bless the house, this is not the first thing we have had happen. Nor is it the first caught on camera BUT this was the first that is absolutely 1000% unexplainable. Just a few nights ago her room camera caught this. I would not have seen this except for the fact that she woke up crying 5 minutes after saying her face hurt which i then discovered a fresh scratch, i then decided to see what she did (thinking she must’ve been doing something other than sleeping) instead i found this. Listen, you can hear the door open you can even see the knob twist. There is no room for anybody to physically be in that closet. The door opens and you can even see completely inside. If i had the money we’d already be moved😅 #paranormal

Estes registros reascendem os debates sobre atividades dos espíritos e vida após a morte, por isso, o TNOnline conversou com a participante do Grupo Espírita Mensageiros da Paz (Gempaz) em Apucarana, Maria Aparecida Mendonça, para saber como a Doutrina Espírita explica essas atividades.

A estudiosa explica que, os princípios espíritas contidos nas obras codificadas por Allan Kardec, revelam que o espírito existe para toda a eternidade e pode comunicar-se com os que estão encarnados.

“Nada de anormal o que vimos registrado pelas câmeras, se tudo realmente aconteceu como mencionam. No vídeo argentino, o fenômeno da porta se abrindo sem a presença de uma pessoa, se chama “efeito físico”. Os espíritos podem manipular os fluidos que nos envolvem, fazendo-se perceber para o guarda. A negativa por parte da direção do hospital é perfeitamente justificável, querendo evitar tumultuar as atividades. As razões para isso acontecer são inúmeras. De modo geral, o que podemos fazer, é chamar a atenção dos leitores para a realidade da existência do espírito após morte do corpo físico”, afirmou.

Quanto a reportagem americana, a estudiosa da Doutrina Espírita acredita que pareceu mais um fator de chamar atenção. Ainda segundo ela, nos EUA a existência de grupos espiritualistas é muito comum.

“É possível a criança ter visto um espírito? Sim. Há pessoas com a faculdade de vidência. Falam que a maçaneta se moveu sozinha (fenômeno de efeito físico). Porém, não devemos nos deixar levar pela impressão. Hoje existem muitos recursos midiáticos que nos fazem crer em fatos que não ocorreram. Mas podem ter acontecido. Os motivos só os envolvidos podem dizer, mas o chamamento da atenção para o fenômeno está claro. Somente conhecendo, através de estudos sérios, é que esses fenômenos não causarão pavor nas pessoas”, concluiu.

