Atividades da Prova 28 começam na tarde deste sábado

Da Redação

O entorno da Praça Rui Barbosa, de Apucarana, já está fechado para a realização das atividades da Prova 28 que começam no início da tarde deste sábado (21). O comércio funciona até às 13 horas.

Conforme o cronograma divulgado pela Prefeitura de Apucarana, às 13h45, haverá um aulão de dança. Em seguida, às 15h30, iniciará a 21ª edição da Vinteotinha e às 19 horas será dada a largada para a prova de 5 quilômetros. Já às 20h15, com a presença dos atletas de elite, ocorrerá a largada da corrida de 10 quilômetros.

Durante o lançamento da prova, o prefeito Junior da Femac, mostrou empolgação com a realização da tradicional corrida. “É uma prova grande com mais de 3 mil competidores, sendo uma corrida de altíssimo nível técnico, com a presença de atletas do Quênia, de brasileiros, com campeões sul-americanos e de atletas olímpicos e, temos também as crianças que correrão na Vinteoitinha. É uma prova fantástica que marca o calendário nacional das provas pedestres e que acontece a partir do trabalho da Secretaria de Esportes. Estamos realizando a Prova 28 em grande estilo e convido toda a população para prestigiar os atletas que vem de todo o Brasil e com alguns do exterior”, destacou o prefeito.