Atingida por temporal, Biblioteca Municipal muda de endereço provisoriamente

A Biblioteca Municipal Olga Antunes Pedroso, de Apucarana, está sendo transferida temporariamente para a Praça CEU (Centro de Esportes e Artes Unificados). A mudança foi necessária após o temporal de 21 de setembro, que provocou estragos na cobertura do prédio localizado na Praça 28 de Janeiro. A medida adotada pela Prefeitura busca proteger o acervo de livros, garantir a segurança de funcionários e frequentadores e permitir a continuidade dos serviços em outro espaço.

-LEIA MAIS: Com melhora do tempo, Apucarana intensifica sinalização viária no centro da cidade

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O prefeito Rodolfo Mota lembra que a biblioteca está entre os diversos prédios públicos atingidos pelo temporal, que também causou danos em escolas, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e em diversos outros locais. "Pedimos a compreensão da população. A transferência é provisória, mas necessária diante dos riscos de danos ao acervo e das condições estruturais do imóvel. O atendimento no novo espaço deverá iniciar nos próximos dias, após a organização do acervo e a preparação do local", afirmou.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Rodrigo Almeida, explica que a transferência envolve todo o acervo bibliográfico e aproximadamente 80% do mobiliário, incluindo as estantes utilizadas para acomodar os livros. "Na Praça CEU, a estrutura será instalada no espaço da biblioteca já existente no local e em uma sala administrativa, que será adaptada para receber o material e permitir a retomada do atendimento ao público", pontuou.

Rodrigo Almeida informa que o trabalho está sendo realizado por servidores da própria Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, sob a coordenação da bibliotecária Bárbara Colono. "Os livros estão sendo acondicionados em caixas, identificados e organizados de forma sequencial, seguindo cuidados específicos para evitar danos durante o transporte. O procedimento também facilitará a reorganização do acervo nas estantes do novo endereço", detalhou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O secretário municipal de Obras, engenheiro Mateus Franciscon Fernandes, afirma que o temporal gerou uma grande demanda de serviços em prédios públicos. "Gradativamente, estamos realizando os reparos nas estruturas que foram danificadas. A transferência temporária da biblioteca é necessária para proteger o acervo de livros e permitir que nossas equipes tenham melhores condições para realizar os serviços necessários no telhado", argumentou.