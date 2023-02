Atendimento psicológico nas escolas de Apucarana será ampliado

Da Redação

Além da renovação da parceria que disponibiliza quatro psicólogos para escolas da rede estadual, Apucarana reforçará o programa de atendimento de estudantes na área de saúde mental. Outros dois profissionais serão destinados para atender os casos mais graves e outro, ligado ao Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (Caps IJ), também será integrado ao programa.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira (24) pelo prefeito Junior da Femac, após reunião que contou com a presença do chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE), Vladimir Barbosa da Silva, que esteve acompanhado da assistente técnica do NRE, a professora Patrícia Cristina Marchi. Também estiveram presentes os secretários municipais de Saúde, Emídio Bachiega, de Assistência Social, Jossuela Pirelli, e da Mulher e Assuntos da Família, Denise Canesin, que também coordena o Comitê Intersetorial de Saúde Mental.

O prefeito lembra que a parceria com o NRE, assim como o comitê, surgiram no ano passado como estratégia de enfrentamento dos efeitos da pandemia no ambiente escolar. “O programa foi criado a partir de uma preocupação com o bem estar das crianças e adolescentes no contexto pós-pandemia. O objetivo foi fazer com que os estudantes voltassem aos bancos escolares e às suas rotinas sem maiores problemas. O resultado do trabalho foi muito positivo. Porém, como os efeitos da pandemia persistem, decidimos não apenas renovar a parceria bem como ampliar a equipe de profissionais”, frisa Junior da Femac.

Junior da Femac salienta que a pandemia não trouxe apenas reflexos para os estudantes, mas afetou de maneira geral a população. “Em 2020, no início da pandemia, foram feitos 4.311 atendimentos psicológicos na rede de saúde, número que quadruplicou em 2021 quando atingiu 18.585. No entanto, no ano passado, no período chamado de pós-pandemia, a procura pelo serviço continuou aumentando, fechando 2022 com 30.101 atendimentos”, relata Junior da Femac.

Vladimir Barbosa, chefe do NRE, afirma que a parceria garantiu o atendimento psicológico nos 18 colégios estaduais situados no município. “O atendimento psicológico é feito dentro das próprias escolas e isso deixou os pais mais tranquilos, pois eles sabiam que seus filhos estavam tendo esse apoio”, avalia o chefe do NRE, acrescentando que o trâmite burocrático para a renovação da parceria levará cerca de 15 dias. “Neste período, os estudantes serão atendidos por profissionais de entidades parceiras, como a FAP, Facnopar, Fafijan e Hospital Regional do Vale do Ivaí”, completa Barbosa.

O prefeito Junior da Femac reforça que, além do programa que atende a rede estadual, os cuidados psicológicos também terão continuidade nas escolas municipais. “No âmbito municipal, os estudantes são atendidos por psicopedagogos e psicólogos do Centro de Apoio Multiprofissional ao Escolar (CAME) e por meio do projeto Olhar Acolhedor”, afirma Junior da Femac, salientando ainda que o Comitê Inter setorial de Saúde Mental foi criado para coordenar e integrar todas as ações, sendo formado por representantes das secretarias municipais da Mulher e Assuntos da Família, Saúde, Esporte, Assistência Social e Promatur.

