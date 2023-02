Atendimento em fonoaudiologia em Apucarana retorna em novo endereço

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Este também é o novo endereço de Centro de Especialidades Médicas

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) comunica que o atendimento na especialidade de fonoaudiologia será retomado no dia 1º de março. O serviço está momentaneamente suspenso devido à mudança de endereço de vários setores da rede pública municipal de saúde que ocupavam a área onde está sendo construído o Hospital de Apucarana.

continua após publicidade .

O atendimento em fonoaudiolgia, que era prestado no Centro Infantil, passará a ser realizado na Rua Jamil Soni, 277, bairro 28 de Janeiro. Fica ao lado da Guarda Municipal e do Núcleo de Aconselhamento Testagem e Tratamento (NATTA). Telefone: 3308-1568. Este também é o novo endereço de Centro de Especialidades Médicas.

A especialidade em fonoaudiologia atende uma médica de 110 crianças, de 0 a 11 anos, na sua grande maioria alunos de rede pública municipal. “Apucarana é uma das poucas cidades no Paraná que oferta atendimento de fonoaudiologia pelo SUS, custeados com recursos do município”, ressalta o prefeito Junior da Femac.

continua após publicidade .

Novos endereços de serviços da saúde:

Centro de Especialidades Médicas e fonoaudiologia

Rua Jamil Soni, 277 – Bairro 28 de Janeiro, próximo a Guarda Municipal

Fone: (43) 3308-1568

continua após publicidade .

Laboratório Municipal

Rua Jamil Soni, 277 – Bairro 28 de Janeiro

Dermatologia

continua após publicidade .

Rua Clotário Portugal, 1095, ao lado do Miau Pet Shop.

Escola da Gestante

Rua Rodrigues Alves, 313, próximo ao Colégio Estadual Izidoro Luiz Cerávolo

Fone: (43) 3901-1036

Siga o TNOnline no Google News