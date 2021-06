Atendente vê mulher e crianças em frente a motel e chama PM

Continua após publicidade

Nesta quinta-feira (3), a Polícia Militar de Apucarana foi acionada pela atendente de um motel localizado na Rodovia 376 KM, que viu uma mulher com mais quatro crianças dentro de um táxi em frente ao local e achou estranha a situação.

A equipe da PM foi até o endereço e conforme a denúncia da solicitante, uma mulher estava em frente ao motel em um táxi com mais quatro crianças. No local, em contato com a solicitante, ela disse que esteve no endereço por volta das 10 horas, dizendo que queria entrar na suíte número 3 e que um homem estava a aguardando.



A solicitante disse que fez contato com o homem que estava dentro do quarto e ele disse que não era para deixar a mulher entrar, pois ela era muito "barraqueira". Porém, de acordo com o boletim, ele enviou uma quantia de dinheiro para que a mulher pudesse pagar o táxi.

A PM indagou a solicitante sobre com quem o homem estava, e ela disse que o cliente chegou no local por volta das 8 horas, na companhia de um homem e pagou adiantado por 14 horas.

Ainda questionada sobre a entrada de crianças no motel, a funcionária disse à PM que a equipe do estabelecimento é criteriosa e que tal situação não é permitida.