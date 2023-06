Atendente de Farmácia é agredido a pedradas e roubado em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Um atendente de uma farmácia, 29 anos, que estava andando pela Rua Alexandra, na região central de Apucarana, voltando para casa depois de um dia de trabalho, foi agredido a pedradas e roubado em Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 23h30 desta quinta-feira (1/6) e registrou o crime.

O trabalhador contou que três suspeitos se aproximaram e um deles falou: "passa bolsa, passa o 'radinho' (celular) e tudo que tiver". Logo depois, já foi agredido nas pernas, com pedradas, e os ladrões fizeram menção de estarem com arma por baixo da blusa.

A mochila do atendente foi roubada, dentro estavam o celular dele, um Iphone, o fone do aparelho, molho de chaves e a carteira, com documentos pessoais. Os criminosos fugiram correndo sentido a rua Renê Camargo de Azambuja.

A PM realizou buscas, mas os suspeitos não foram encontrados. O celular possui um software de busca, porém, os ladrões agiram rápido e desabilitaram a função do aparelho.

O trabalhador foi socorrido e orientado.

