Atendendo a pedido de Ratinho Jr, Beto Preto reassume Saúde do Paraná

Beto Preto assina termo de posse na Secretaria de Saúde

O deputado federal Beto Preto (PSD) reassumiu oficialmente nesta segunda-feira (17) a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa-PR). Ele pediu licenciamento do cargo na Câmara Federal e já está atuando em Curitiba no governo estadual.

O termo de posse foi assinado pelo governador Ratinho Junior (PSD) e pelo secretário da Casa Civil, João Carlos Ortega.

O governador Ratinho Junior destacou o trabalho do apucaranense durante a pandemia de covid-19. "Todo mundo sabe o trabalho que o Beto Preto fez durante a pandemia como secretário. Foi o momento mais difícil da saúde pública mundial e o Beto Preto conseguiu fazer essa gestão fantástica, levando atendimento a toda população do Paraná", disse o governador em vídeo divulgado nas redes sociais. Veja abaixo.

Segundo ele, a experiência do apucaranense na área é muito importante para o Paraná. "É muito importante como deputado federal, obviamente, mas como secretário de Saúde estará no dia a dia em contato com as pessoas e eu fiz o convite para que ele novamente fosse secretário de Saúde", acrescentou Ratinho.

Nas redes sociais, Beto Preto comentou sobre o trabalho que irá realizar na Secretaria de Saúde do Paraná. “Nesta semana, reassumimos o cargo de secretário de Estado da Saúde. Essa é uma nobre missão, que nos foi delegada pelo governador Ratinho Junior. Em Brasília, nosso gabinete continuará em ação, trabalhando diariamente para honrar a confiança e voto de cada paranaense”, disse.

Ele acrescentou que, no Paraná, seguirá com o trabalho “pela saúde, avançando e garantindo que os serviços cheguem até a porta de todos os moradores do nosso Estado”. Por fim, agradeceu ao governador Ratinho Junior. “Quero mais uma vez agradecer ao governador Ratinho Junior por acreditar em nossa capacidade”, assinalou.

