Ataque de abelhas deixa três homens feridos em empresa de Apucarana

Três homens ficaram feridos após um ataque de abelhas na tarde desta sexta-feira (22) em uma transportadora localizada no Parque Industrial Oeste, em Apucarana. O incidente ocorreu na Avenida Governador Roberto da Silveira, na saída para Maringá, e mobilizou equipes do 11º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) para o socorro imediato aos trabalhadores, que foram encaminhados ao Hospital da Providência.

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O ataque começou quando um prestador de serviço de 64 anos realizava a manutenção de uma calha na área externa da empresa. Segundo a tenente Ana Paula, que atendeu a ocorrência, a movimentação do calheiro próximo ao local onde os insetos estavam causou um alvoroço no enxame, resultando nas primeiras picadas.

Ao perceberem o desespero do operário, outros dois funcionários da empresa, de 34 e 39 anos, tentaram auxiliá-lo a sair do local, mas também acabaram sendo atacados pelos insetos.

As três vítimas foram socorridas por uma ambulância e levadas para atendimento médico. De acordo com os socorristas, os homens sofreram diversas picadas, concentradas principalmente nas regiões das mãos, da cabeça e do pescoço. Apesar dos ferimentos e do susto, todos deram entrada no hospital conscientes e orientados.