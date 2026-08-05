Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
AGRESSÃO

Ataque com martelo e chutes deixa dois feridos em Apucarana

Suspeito invadiu residência no bairro Sanches dos Santos e fugiu após as agressões; vítimas precisaram de atendimento médico

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.08.2026, 07:23:52 Editado em 05.08.2026, 07:23:49
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Ataque com martelo e chutes deixa dois feridos em Apucarana
Autor Martelo foi usado durante o ataque - Foto: Pixabay

Dois homens, de 51 e 62 anos, ficaram feridos após serem atacados dentro de uma casa no bairro Sanches dos Santos, em Apucarana, na madrugada desta quarta-feira (5). O agressor invadiu o local descontrolado, cometeu as agressões e fugiu na sequência.

-LEIA MAIS: Homem agride e ameaça ex-mulher em tratamento de câncer em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com as informações registradas pela Polícia Militar, as vítimas estavam na residência quando o suspeito chegou ao imóvel já muito exaltado. Durante a confusão, o invasor deu um chute nas costas do homem de 62 anos e, logo depois, atingiu a cabeça do morador de 51 anos com uma martelada, causando um corte no couro cabeludo.

Após o ataque, o agressor escapou sem deixar pistas. As vítimas buscaram socorro na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde a polícia foi acionada para colher os depoimentos e registrar a ocorrência.

As equipes policiais realizaram buscas pela região na tentativa de localizar o autor do crime, descrito pelas vítimas como um homem baixo e forte, mas ele não foi encontrado até o momento do registro policial. O caso agora deve ser investigado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
´polícia Apucarana NOTÍCIAS segurança violência
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV