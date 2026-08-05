Ataque com martelo e chutes deixa dois feridos em Apucarana

Dois homens, de 51 e 62 anos, ficaram feridos após serem atacados dentro de uma casa no bairro Sanches dos Santos, em Apucarana, na madrugada desta quarta-feira (5). O agressor invadiu o local descontrolado, cometeu as agressões e fugiu na sequência.

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De acordo com as informações registradas pela Polícia Militar, as vítimas estavam na residência quando o suspeito chegou ao imóvel já muito exaltado. Durante a confusão, o invasor deu um chute nas costas do homem de 62 anos e, logo depois, atingiu a cabeça do morador de 51 anos com uma martelada, causando um corte no couro cabeludo.

Após o ataque, o agressor escapou sem deixar pistas. As vítimas buscaram socorro na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde a polícia foi acionada para colher os depoimentos e registrar a ocorrência.

As equipes policiais realizaram buscas pela região na tentativa de localizar o autor do crime, descrito pelas vítimas como um homem baixo e forte, mas ele não foi encontrado até o momento do registro policial. O caso agora deve ser investigado.