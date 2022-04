Da Redação

Associado Acia receberá parecer tributário gratuitamente

Firmou nesta semana a parceria entre a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) e a SUIT Paraná Consultoria Tributária e Recuperação Fiscal, proporciona aos associados a avaliação tributária gratuita para as empresas, as oportunidades de crédito.

O presidente da Acia, Wanderlei Faganello, considera como uma das necessidades dos associados a área de consultoria fiscal e tributária. “Após algumas análises e referências de clientes atendidos, a proposta da SUIT Paraná se mostrou uma referência na área e atende as aspirações dos associados”, frisa.

A parceria é destinada às empresas enquadradas no regime Tributário do Lucro Real ou Lucro Presumido. “Hoje ocorrem em média 50 atualizações por dia na legislação tributária, onde a maioria das empresas tem dificuldade de acompanhar essas mudanças, e desconhecem a possiblidade quanto a compensação fiscal, por isso, é muito importante a gestão tributária”, diz.

O diretor de negócios da SUIT Paraná, Juliano Polzonoff, afirma que a empresa utiliza software patenteado e homologado pela Zurich Seguros, que possibilita agilidade na entrega do parecer tributário, em 48 horas, referente aos últimos 60 meses.

“Todo o processo é confidencial, e o associado não pagará pela avaliação, e decide sobre a continuidade ou não do trabalho. Se optar pela busca das oportunidades de crédito, primeiramente o empresário tem o benefício no fluxo de caixa através da restituição ou compensação dos valores, com honorários somente sobre o êxito”, explica Juliano.

Mais informações podem contatar a Acia pelo fone (43) 3162-4300, com Simone.