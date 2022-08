Associações de karatê de Apucarana conseguem bons resultados

Da Redação

As associações apucaranenses obtiveram bons resultados na competição

As associações Kime/Dojo Waza e Dojo Aka/Ippon, de Apucarana, conseguiram bons resultados durante a realização do Campeonato Paranaense de Karatê, disputado no último sábado (13), no Ginásio Municipal de Esportes Macedão, em Mauá da Serra. A competição foi disputada em várias categorias nos estilos de kata e kumite (masculino e feminino).

Com o comando dos professores Gerson Munhoz da Costa e Amauri Pereira dos Santos, a Associação Kime ficou em primeiro lugar na classificação geral do campeonato com 24 medalhas de ouro, 11 de prata e 6 de bronze. Já a Associação Dojo Aka/Ippon, treinada por Jeferson de Oliveira Corrêa, terminou a competição em segundo lugar com 17 medalhas de ouro, 17 de prata e 7 de bronze. As duas associações competiram com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.

“Fizemos uma bela disputa em Mauá da Serra e alcançamos à primeira colocação no campeonato que reuniu mais de 200 atletas de dez cidades do Estado. O trabalho continua na associação já pensando na disputa do Campeonato Brasileiro que acontecerá no próximo mês em Caçapava”, frisa Costa.

“Fiquei contente com o resultado no Campeonato Paranaense, pois conquistamos mais de 40 medalhas e mostramos que estamos no caminho certo. Voltei muito satisfeito de Mauá da Serra, agora é seguir treinando e buscar novas conquistas nas próximas competições”, destaca Corrêa.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura, elogiou os competidores das duas associações. “Os atletas mostraram grande potencial e fizeram bonito na competição realizada em Mauá da Serra, trazendo muitas conquistas para a nossa cidade e dando alegria ao prefeito Junior da Femac, que tem apoiado o esporte em várias modalidades”, disse o professor Grillo.

A competição foi promovida pela Federação Paranaense de Karatê Esportivo e teve a participação de atletas de Apucarana, Mauá da Serra, Faxinal, Mandaguari, Arapongas, Marialva, Paranavaí, Engenheiro Beltrão, Mamborê e Goioerê.

