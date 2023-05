Associação Filantrópica Ferra Mula comemora 65 anos com grande evento

Mais de sessenta e cinco anos de história. É essa a idade da Associação Filantrópica de Apucarana, no norte do Paraná, a Ferra Mula, que nesta sexta-feira (26) comemorou o 65º aniversário em um grande evento realizado no Clube de Campo Água Azul.

Diversas autoridades e personalidades prestigiaram o evento, entre elas o secretário de Estado da Saúde e ex-prefeito de Apucarana, Beto Preto, que frequenta a associação desde criança, já que seu pai, Pedro Preto (in memoriam), é um dos fundadores da entidade.

"Esse clube é um legado de Apucarana para todo o Brasil. Ao longo do tempo conseguiu constituir de maneira concreta o que é filantropia, através das rifas que eram feitas na década de 60 e, mais recentemente de 40 anos, para cá a realização das quartas-feiras que revertem toda a sua renda para atividades filantrópicas como Apaes e outras entidades", ressalta.

Para o secretário, festejar os 65 anos com associados e amigos que frequentam o clube representa uma viagem no tempo, para a década de 50, mais precisamente, quando a associação surgiu do sentimento de ajudar os outros. "Cresci vendo meu pai na beira da churrasqueira preparando a costela na quarta-feira e aos finais de semana participando de eventos no Vale do Ivaí, ajudando a fundar outras Apaes. Esse sentimento de ajudar os outros começou em um grupo pequeno na década de 50 e aquela semente lá atrás dando frutos até hoje", ressalta.

O apucaranense Vagner Liboni está há quase 30 anos na associação Ferra Mula e diz que o sentimento de integrar uma instituição que ajuda tantas pessoas é de grande orgulho e pertencimento. "Sinto muito orgulho em ver o resultado nos hospitais, asilos. Nunca imaginei que faria parte de uma associação filantrópica com esse poder de comunicação e ajuda", ressalta emocionado.

O empresário Reinaldo Zanetti, vice-presidente da associação, disse nessas seis décadas foram mais de R$ 50 milhões em doações. "É um sentimento que vira um prazer. Estou há 30 anos nessa entidade que é uma referência em todo o país", salienta.

Junior da Femac, prefeito de Apucarana, disse que é um momento histórico que celebra 65 anos de uma instituição que nunca parou de ajudar, nem mesmo em épocas de crise como a pandemia. "O Ferra Mula ajuda de uma forma característica da nossa região. Ajuda com um bom jantar, com a melhor costela do Brasil, com um sorriso amigo. O Ferra Mula é uma luz para todos nós de Apucarana e do Paraná", destaca.

HISTÓRICO

Servida há mais de 60 anos pela Associação Filantrópica Ferra Mula, a costela bovina assada na brasa é “Patrimônio Cultural e Imaterial de Apucarana”. A lei 092/2019 com a inclusão do prato foi sancionada em 27 de junho de 2019 pelo Executivo Municipal. Além do aspecto gastronômico, a homenagem valoriza o contexto histórico, cultural e filantrópico do Ferra Mula.

A entidade surgiu em 1958 a partir da união de um grupo de amigos. Reunidos habitualmente em finais de tarde e também em sábados e domingos para conversar enquanto tomavam alguns aperitivos, eles decidiram se cotizar para ajudar os mais necessitados, principalmente crianças e idosos. Edmundo Henrique de Faw, Alfredo Viol, Arcangelo Marchiori, Adão Iwankiw, Atanasivs Firippis, Antonio Creto, Oscar Tacla, Salomão Mussi Fagali, Vicentes Sanches, entre outros pioneiros, formaram o primeiro grupo de sócios do Ferra Mula.

Apesar de iniciar suas atividades em 1958, a Associação Filantrópica Ferra Mula foi criada oficialmente apenas em 28 de janeiro de 1963. Nos primeiros anos, os integrantes do grupo se cotizavam para ajudar crianças e idosos, que pediam esmolas nas ruas da cidade, garantindo comida, remédios e atendimento médico quando necessário. Depois, o Ferra Mula passou a fornecer certidão de nascimento de forma gratuita e também a realizar o Natal da Criança, com doações de brinquedos e outros.

Com o passar dos anos, esse grupo de amigos ganhou apoio de mais pessoas interessadas no trabalho voluntário e hoje é referência em filantropia a partir da gastronomia em Apucarana, com sua sede própria na Avenida Irati, 245, na Barra Funda.

A escolha do nome “Ferra Mula” tem duas versões, segundo informações do próprio site da entidade (www.ferramula.com.br). A primeira é religiosa: a mula sempre foi um animal utilizado para o transporte de cargas e fardos e, na história, foi quem levou Jesus Cristo em sua peregrinação. A segunda versão é menos nobre. Faz referência ao consumo de bebidas alcoólicas: “tomar umas e outras” na época era conhecido pelos pioneiros como “ferrar a mula”.

Em 1968, a entidade foi declarada de utilidade pública pelo Estado do Paraná com a lei nº 5811 de 19 de julho 1968 e pelo município de Apucarana pela lei nº 30/1964. É também registrada junto ao Conselho Nacional de Serviço Social sob nº 241.655/67 de 27/03/1972. O lucro das costeladas é revertido totalmente a entidades sociais de Apucarana e região.

Algumas curiosidades envolvem o Ferra Mula. Na cerimônia de posse de um novo associado é utilizada uma ferradura para simbolizar o seu ingresso. As costeladas também são realizadas todas as quartas-feiras, a partir das 17 horas, com o preparo médio de 600 quilos, sendo permitida somente a entrada de homens. O Ferra Mula inspirou ainda a criação de outras instituições filantrópicas. É o caso da entidade “U-Mió-du-Boi”, criada em 2008 em Piracicaba (SP).

Horário de Atendimento

Todas as quartas-feiras, a partir das 17h

Telefone

(43) 3422-1521

Localização

Avenida Irati, 245 – Barra Funda

