Associação DownLoAd realiza panfletagem em Apucarana

A Associação DownLoAd de Apoio à Síndrome de Down, de Apucarana, realiza neste sábado (4), das 10 às 12 horas, uma panfletagem na Praça Rui Barbosa, esclarecendo alguns aspectos sobre a Trissomia do 21, a Síndrome de Down. Essa será a abertura de uma série de ações de conscientização sobre a Síndrome de Down, que é comemorada no dia 21 de março.

"Será ao lado da Catedral, em frente à Caixa Economia, e vamos com alguns panfletos explicando um pouco sobre a Síndrome de Down e a nossa associação. O material será entregue para pessoas e motoristas que passam pela rua localizada no centro de Apucarana", explica Liana Bassi, integrante da associação.

Sede da DownLoAd

Criada há 4 anos, a DownLoAd - Associação de Apoio à Síndrome de Down, de Apucarana, terá sua primeira sede a partir deste sábado (27). A casa, localizada na Rua Lapa, 233, onde funcionava a Secretaria Municipal da Agricultura, inaugura às 10 horas com programação ao longo do dia.

