Associação Download promove corrida contra o preconceito

Da Redação

A Associação Download de Síndrome de Down, de Apucarana, deu início na manhã deste domingo (20) ao II Corridown T21, uma corrida virtual que prossegue até o dia 3 de abril. A ação faz parte da programação da entidade para marcar o dia Internacional da Síndrome de Down (21 de março) e a Semana de Ações no Campo da Síndrome de Down. “É um momento de fortalecimento dos laços entre as famílias, já que estamos há muitos meses sem atividades presenciais por conta da pandemia. É uma ação para ampliarmos os canais de comunicação com a sociedade para combater o preconceito e falarmos da necessidade de inclusão”, diz a vice-presidente da Download e da Federação Paranaense das Associações de Síndrome de Down (Fepasd), Liana Lopes Bassi.

continua após publicidade .

A Download reuniu dezenas de pessoas no Jaboti e fez uma caminhada até o mirante do lago, para marcar o evento. A II CorriDown T21 é um evento em parceria com a Secretaria de Esportes da Prefeitura Municipal de Apucarana. Uma equipe da Guarda Civil Municipal deu suporte ao evento, no Jaboti.

A II Corrida Virtual é uma ação em que todos podem participar, até o dia 31 de março. Basta aos interessados fazer a inscrição e organizar uma caminhada ou uma corrida, em qualquer lugar, por 21 minutos. O valor arrecadado com as inscrições será revertido para a Associação Download de Síndrome de Down, para ajudar na reforma da nova sede da entidade.

continua após publicidade .

A inscrição pode ser realizada na plataforma Simpla, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/ii-corridownt21-corrida-virtual/1509975 . Depois de inscrito, o participante apresenta o comprovante e retira uma camiseta do evento na loja SportCenter, na praça, Rui Barbosa, até o dia 31 de março. Feito isso, o participante escolhe a atividade e divulga nas redes sociais. A Download pede que essas ações sejam registradas GPS ou fotos e que a entidade seja marcada nas redes sociais (@AssociaçãoDownLoad no Instagram e no facebook, com a hashtag #CorriDown.

A associação tem um cronograma de eventos realizados em Apucarana para marcar o Dia Internacional da Síndrome de Down. Além da II Corridown T21, será realizada nesta segunda-feira (21) a ação “Notas musicais formam lindas melodias”, que é a apresentação de Dan Nascimento e de As Cores do Samba, no Boteco do Rubão, com início às 19h30. No próximo domingo (26), a Download reúne novamente as famílias e amigos das crianças e adolescentes com Síndrome de Down para uma panfletagem na Praça Rui Barbosa, das 9h30 às 12h. A panfletagem aborda o tema “O que é inclusão?”, com o objetivo de ampliar o diálogo com a sociedade para a luta pela inclusão.

O dia Internacional foi criado pela Síndrome de Down Internacional (Down Syndrome International). A escolha de 21 de março (21/03) se refere às 3 cópias do cromossomo 21 que as pessoas com síndrome de Down têm.

continua após publicidade .

A síndrome de Down ou trissomia do 21 (T21), não é uma doença, mas sim uma mutação do material genético humano e não impede que as pessoas com T21 tenham uma vida autônoma. Neste dia, pessoas com síndrome de Down e aqueles que vivem e trabalham com elas em todo o mundo organizam e participam de atividades e eventos para aumentar a conscientização pública e criar uma voz global única para defender os direitos, inclusão e bem-estar das pessoas com síndrome de Down.

No Paraná, a data também é oficializada, através da Lei 20.599, de 31 de maio de 2021, que instituiu o Dia Estadual da Conscientização sobre a Síndrome de Down e a Semana de Ações no Campo da Síndrome de Down.

A Download nasceu da necessidade de acolher as famílias que recebem a notícia de que terão um(a) filho(a) com Síndrome de Down (T21) e/ou famílias que já possuem uma pessoa com T21.

continua após publicidade .

Muitas vezes o nascimento de uma criança com T21 é cercada por muita desinformação e tabus que adicionam insegurança e medos aos novos pais. A associação tem por objetivo amparar essas famílias e levar informações e orientações adequadas para a aceitação da Síndrome e promover a estimulação precoce para o bom desenvolvimento da criança com T21.

Desde sua criação em 2018, já realizou encontro com as famílias, palestras e treinamentos para pais e profissionais que atuam na área, convênios com instituições para a efetivação das terapias, campanhas para esclarecer sobre T21, além do desenvolvimento de projetos de atuação com adolescentes e jovens com T21.