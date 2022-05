Associação do Pirapó fica destruída após temporal

Da Redação

O barracão da Associação dos Caminhoneiros do Pirapó, localizado na Rodovia Erwin Shindler, ficou parcialmente destruído durante o temporal que atingiu a região no último domingo, 29.

Segundo o vice-presidente, Marcos Pieron, a associação tem hoje 41 motoristas cadastrados, mas não tem caixa para conseguir arrumar todos os estragos, por isso, ele pretende realizar uma campanha para conseguir realizar os consertos do imóvel, que é próprio.

"Nossa associação funciona nesse endereço há muitos anos. A chuva derrubou e quebrou portas de vidro, levou metade do nosso telhado, uma chaminé, que ficava no alto do nosso barracão caiu, por cima do alambrado, árvores caíram sobre o nosso portão, o estrago foi muito grande. Queremos pedir ajuda, para quem puder, colaborar com materiais para arrumar nosso barracão", pediu Pieron.

Para mais informações a respeito da campanha de arrecadação, basta ligar para o 9 9971 9909.