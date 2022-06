Associação de Apucarana ganha título no Paranaense de Karatê

Da Redação

A Associação Kime Shotokan, de Apucarana, foi campeã neste sábado (18) do Campeonato Paranaense de Karatê, disputado no Centro de Eventos Armando Trindade Fonseca, em Paranavaí, Noroeste do Estado do Paraná. A competição foi realizada com a presença de mais de 200 atletas de 13 associações do Estado. A Associação Nikkey, de Curitiba, ficou em segundo lugar, seguida por Paranavaí, Associação Shinobukai/Faxinal e Maringá.

O professor Gerson Munhoz da Costa, diretor técnico da Associação Kime, disse que a equipe apucaranense foi representada por 26 atletas. “Conquistamos 33 medalhas nos estilos de kata e kumite, sendo 14 de ouro, 10 de prata e 9 de bronze. Também faturamos 13 troféus, sendo cinco de primeiro lugar no kata individual, um de primeiro lugar no kata por equipe e sete de primeiro lugar no kumite. Nossa gratidão pelo apoio aos nossos atletas, proporcionado pelo município de Apucarana, através da Secretaria de Esportes”, frisa Gerson, que chefiou a delegação juntamente com o professor Amauri Pereira dos Santos.

O Secretário Municipal de Esportes, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, destaca que o karatê da cidade continua mostrando a sua força no Estado. “A Associação Kime fez a festa em Paranavaí, trazendo muitas medalhas e troféus para a nossa cidade e, mostrando tradição e competência no esporte, com o apoio total do prefeito Junior da Femac”, cita o professor Grillo.

No Campeonato Estadual, realizado em Paranavaí, também disputaram equipes de Mauá da Serra, Mirador, Pinhais, Castro, Cornélio Procópio e Paraíso do Norte.

O próximo Paranaense será disputado no mês de agosto em local que ainda será definido, enquanto em setembro a Associação Kime participará do Campeonato Brasileiro em Caçapava-SP.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.