Associação de Apucarana fecha ano com diversas conquistas no karatê

O ano de 2022 foi do Karatê em Apucarana

O ano de 2022 foi do karatê em Apucarana. A modalidade conquistou para o município mais de 100 medalhas individuais, troféus e ainda o fechou o ano como a 5º melhor equipe do estado do Paraná.

A presidente da Associação Kara Te Vida, Juliane Veiga da Fonseca, ressalta que a evolução do esporte no município é fruto de um trabalho de longo prazo, que conta com o apoio de muitos parceiros. “Por isso, temos muitos motivos para comemorar. E neste sábado fizemos nosso encerramento na Paroquia Cristo Rei, com apresentações de danças, do projeto de karatê e com uma palestra com o juiz do Trabalho, Maurício Mazur, um dos nossos maiores incentivadores”, frisa Juliane.

De acordo com ela, a Associação Kara Te Vida foi criada em 2009, oferecendo aulas de Karatê para crianças carentes de Apucarana. “Durante esses treze anos da associação, os professores, atletas e voluntários, repassam seus conhecimentos na modalidade. Começamos o trabalho com aproximadamente 30 crianças no Bairro Dom Romeu Alberti, com o apoio do padre Pedrinho e a parceria de alguns empresários. Logo passamos a atender 40 crianças, com o projeto crescendo, sendo conhecido e reconhecido por muitas pessoas da cidade”, destaca Juliane.

O projeto cresceu

Com o passar dos anos, o projeto foi ganhando força no município. “Muita gente começou a ajudar e a contribuir para que as crianças recebessem uniformes e alimentação durante as aulas. Os conteúdo das atividades eram voltados para a disciplina do esporte, ao respeito, à valorização, à autoestima e aos valores éticos e morais”, frisa.

A Associação Kara Te Vida foi mantenedora do Projeto Bombeiro Mirim por seis anos. “Estivemos a frente do projeto na época do comandante Hemerson Saqueta. Foi muito bacana, com várias pessoas envolvidas. Agradecemos de forma especial todos aqueles que passaram pelo Projeto Bombeiro Mirim. Após a pandemia, a parceria do projeto foi encerrada em janeiro de 2022. Mas, em seguida, reestruturamos e voltamos com o projeto no Jardim Ponta Grossa. Hoje, já temos 30 crianças matriculadas, numa parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, com as aulas gratuitas. Exigimos somente a frequência dos alunos, que eles tenham boas notas na escola e o mais importante: a disciplina que a nossa modalidade prega”, diz.

Desde 2009, mais de mil crianças já passaram pelo projeto. “Hoje, a maior felicidade é ver que estamos no caminho certo e que várias crianças que já passaram pelo projeto atualmente estão formadas e encaminhadas na sociedade”, comemora Juliane.

As aulas da Associação Kara Te Vida são realizadas as quartas, sextas e aos sábados, na Rua Piratininga, no Jardim Ponta Grossa. Porém, atualmente conta com uma fila de espera de 20 crianças.

O coordenador geral responsável pelas aulas é o atleta Alan Pereira da Silva, que é ex-integrante da Seleção Brasileira. “Por mais de 25 anos defendi o país, onde fui campeão paranaense, brasileiro, sul-americano, pan-americano e vice-campeão mundial. Quem também faz parte da associação é o professor Jeferson Oliveira, campeão sul-americano de karatê e que está à frente da seleção apucaranense. Ele também atua nas escolas municipais há anos, tendo vasta experiência com os adolescentes e ainda dá aulas em Jandaia do Sul.

A Associação Kara Te Vida é presidida pela advogada Juliana Veiga, tendo como vice-presidente, Vanderlei Simão; o secretário é Milton Pereira e a vice-secretária é a psicóloga Luzeni Alves, que atua como voluntária. “Temos também na equipe técnica uma assistente social na pessoa da Cristiane de Camargo, Com todo esse time estamos se preparando para atender mais alunos em 2023 e aumentar para outras modalidades e oficinas”, finalizou Alan.

Principais

resultados de 2022

4 fases de Paranaense

42 medalhas de ouro

23 medalhas de Prata

33 medalhas de bronze

Campeonatos brasileiro

1 de prata

3 de bronze

E a participava de técnico da equipe do Paraná que foi campeão

Jogos abertos: com 2 medalha de prata

E Jogos universitário com as únicas medalhas conquistada na modalidade de Karatê no município de Apucarana

2 de ouro

1 de prata

1 de bronze jogos abertos – duas pratas

